"Грузинська мрія" перезапускає процедуру імпічменту президентці Зурабішвілі

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55247 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 105270 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 143725 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 118655 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 110748 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 114584 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 140734 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75311 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83730 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 177973 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

24 березня, 16:27 • 14322 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 26014 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 37193 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 17901 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 12331 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 143728 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 140735 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 177973 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 516657 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 596066 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6131 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 33403 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33147 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35269 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59197 перегляди
Актуальне
"Грузинська мрія" перезапускає процедуру імпічменту президентці Зурабішвілі

"Грузинська мрія" перезапускає процедуру імпічменту президентці Зурабішвілі

Київ • УНН

 • 12557 перегляди

Керівна партія Грузії ініціює новий процес імпічменту президентки через її закордонні візити без згоди уряду. Спікер парламенту заявив, що це має символічний характер, щоб Зурабішвілі увійшла в історію як "відсторонений президент".

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" перезапускає процедуру імпічменту президентці країни Саломе Зурабішвілі. Все нібито через її закордонні поїздки без узгодження уряду. Про це пише NewsGeorgia, передає УНН.

Деталі

Спікер парламенту Шалва Папуашвілі, що "Грузинська мрія" планує подати ще один позов до Конституційного суду.

За його словами, позов до КС буде подано до виборів, а на голосування в парламенті питання буде винесене на одне з перших засідань після виборів. Видання зазначає, якщо парламент таки знайде голоси на оголошення імпічменту, то термін повноважень Саломе Зурабішвілі буде скорочено приблизно на місяць.

За словами Папуашвілі, цей крок має більше символічний характер, щоб "порушниця Конституції Саломе Зурабішвілі увійшла в історію не просто як колишній президент, а як "відсторонений президент".

ЄС відмовився від зустрічей на високому рівні з урядовцями Грузії 04.10.24, 15:22 • 12269 переглядiв

Отримавши від радикальної опозиції гарантію недоторканності щодо порушення Конституції, Саломе Зурабішвілі продовжила грубо порушувати Конституцію Грузії. Зокрема, після завершення процедури імпічменту вона здійснила кілька закордонних візитів без згоди уряду Грузії, зокрема минулого тижня побувала з візитом до Франції, Німеччини, Польщі та Бельгії

- заявив Папуашвілі.

Він також зазначив, що дії закордонних лідерів, які приймають у себе в резиденціях Саломе Зурабішвілі, знаючи про її неконституційні дії, є "навмисним проявом неповаги до грузинського народу та його конституційного ладу, порушенням принципу невтручання у внутрішні справи країни і суперечить європейським цінностям.

Доповнення

Раніше "Грузинська мрія" вже намагалася оголосити імпічмент Зурабішвілі у жовтні минулого року за турне на підтримку євроінтеграції без дозволу уряду. Але тоді у керівної партії забракло кількох голосів у парламенті.  

Цього разу в партії переконані, що візьмуть на виборах 26 жовтня конституційну більшість і їм вистачить голосів для імпічменту.

Нагадаємо

Грузинські опозиційні телеканали Formula, Mtavari та TV Pirveli відмовилися розміщувати скандальні передвиборчі відеоролики правлячої партії "Грузинська мрія" зі зруйнованими росією українськими містами, тепер їм загрожують великі штрафи. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини Світу
salome-zurabichviliСаломе Зурабішвілі
frantsiiaФранція
belhiiaБельгія
nimechchynaНімеччина
hruziia-krainaГрузія
polshchaПольща

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,083.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.37
Ethereum
$2,065.05