"Грузинська мрія" перезапускає процедуру імпічменту президентці Зурабішвілі

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" перезапускає процедуру імпічменту президентці країни Саломе Зурабішвілі. Все нібито через її закордонні поїздки без узгодження уряду. Про це пише NewsGeorgia, передає УНН.

Деталі

Спікер парламенту Шалва Папуашвілі, що "Грузинська мрія" планує подати ще один позов до Конституційного суду.

За його словами, позов до КС буде подано до виборів, а на голосування в парламенті питання буде винесене на одне з перших засідань після виборів. Видання зазначає, якщо парламент таки знайде голоси на оголошення імпічменту, то термін повноважень Саломе Зурабішвілі буде скорочено приблизно на місяць.

За словами Папуашвілі, цей крок має більше символічний характер, щоб "порушниця Конституції Саломе Зурабішвілі увійшла в історію не просто як колишній президент, а як "відсторонений президент".

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Отримавши від радикальної опозиції гарантію недоторканності щодо порушення Конституції, Саломе Зурабішвілі продовжила грубо порушувати Конституцію Грузії. Зокрема, після завершення процедури імпічменту вона здійснила кілька закордонних візитів без згоди уряду Грузії, зокрема минулого тижня побувала з візитом до Франції, Німеччини, Польщі та Бельгії - заявив Папуашвілі.

Він також зазначив, що дії закордонних лідерів, які приймають у себе в резиденціях Саломе Зурабішвілі, знаючи про її неконституційні дії, є "навмисним проявом неповаги до грузинського народу та його конституційного ладу, порушенням принципу невтручання у внутрішні справи країни і суперечить європейським цінностям.

Доповнення

Раніше "Грузинська мрія" вже намагалася оголосити імпічмент Зурабішвілі у жовтні минулого року за турне на підтримку євроінтеграції без дозволу уряду. Але тоді у керівної партії забракло кількох голосів у парламенті.

Цього разу в партії переконані, що візьмуть на виборах 26 жовтня конституційну більшість і їм вистачить голосів для імпічменту.

Нагадаємо

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