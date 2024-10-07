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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Грузинская мечта» перезапускает процедуру импичмента президенту Зурабишвили

«Грузинская мечта» перезапускает процедуру импичмента президенту Зурабишвили

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 10:56  •  4817 просмотра

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Правящая партия Грузии инициирует новый процесс импичмента президента из-за ее зарубежных визитов без согласия правительства. Спикер парламента заявил, что это имеет символический характер, чтобы Зурабишвили вошла в историю как «отстраненный президент».

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» перезапускает процедуру импичмента президенту страны Саломе Зурабишвили. Все якобы из-за ее зарубежных поездок без согласования правительства. Об этом пишет NewsGeorgia, передает УНН.

Детали

Спикер парламента Шалва Папуашвили, что «Грузинская мечта» планирует подать еще один иск в Конституционный суд.

По его словам, иск в КС будет подан до выборов, а на голосование в парламенте вопрос будет вынесен на одно из первых заседаний после выборов. Издание отмечает, если парламент таки найдет голоса на объявление импичмента, то срок полномочий Саломе Зурабишвили будет сокращен примерно на месяц.

По словам Папуашвили, этот шаг имеет больше символический характер, чтобы «нарушительница Конституции Саломе Зурабишвили вошла в историю не просто как бывший президент, а как „отстраненный президент“.

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Получив от радикальной оппозиции гарантию неприкосновенности относительно нарушения Конституции, Саломе Зурабишвили продолжила грубо нарушать Конституцию Грузии. В частности, после завершения процедуры импичмента она совершила несколько зарубежных визитов без согласия правительства Грузии, в частности на прошлой неделе побывала с визитом во Франции, Германии, Польше и Бельгии

- заявил Папуашвили.

Он также отметил, что действия зарубежных лидеров, которые принимают у себя в резиденциях Саломе Зурабишвили, зная о ее неконституционных действиях, являются «преднамеренным проявлением неуважения к грузинскому народу и его конституционному строю, нарушением принципа невмешательства во внутренние дела страны и противоречит европейским ценностям.

Дополнение

Ранее «Грузинская мечта» уже пыталась объявить импичмент Зурабишвили в октябре прошлого года за турне в поддержку евроинтеграции без разрешения правительства. Но тогда у правящей партии не хватило нескольких голосов в парламенте.  

На этот раз в партии убеждены, что возьмут на выборах 26 октября конституционное большинство и им хватит голосов для импичмента.

Напомним,

Грузинские оппозиционные телеканалы Formula, Mtavari и TV Pirveli отказались размещать скандальные предвыборные видеоролики правящей партии «Грузинская мечта» с разрушенными Россией украинскими городами, теперь им грозят крупные штрафы. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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