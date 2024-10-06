У Грузії опозиційним телеканалам загрожує штраф за відмову крутити передвиборчу агітацію керівної партії з кадрами руйнувань в Україні

Грузинські опозиційні телеканали Formula, Mtavari та TV Pirveli відмовилися розміщувати скандальні передвиборчі відеоролики правлячої партії "Грузинська мрія" зі зруйнованими росією українськими містами, тепер їм загрожують великі штрафи. Прро це повідомляє NewsGeorgia, пише УНН.

Влада ставить нас перед дилемою — або ми надаємо ефір вищезгаданим відеороликам, або нам випишуть величезні штрафи, які можуть призвести до припинення діяльності каналів,