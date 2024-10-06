У Грузії опозиційним телеканалам загрожує штраф за відмову крутити передвиборчу агітацію керівної партії з кадрами руйнувань в Україні
Київ • УНН
Три опозиційні телеканали Грузії відмовилися транслювати передвиборчу рекламу правлячої партії з кадрами руйнувань в Україні. Їм загрожують великі штрафи, які можуть призвести до припинення діяльності каналів.
Грузинські опозиційні телеканали Formula, Mtavari та TV Pirveli відмовилися розміщувати скандальні передвиборчі відеоролики правлячої партії "Грузинська мрія" зі зруйнованими росією українськими містами, тепер їм загрожують великі штрафи. Прро це повідомляє NewsGeorgia, пише УНН.
Влада ставить нас перед дилемою — або ми надаємо ефір вищезгаданим відеороликам, або нам випишуть величезні штрафи, які можуть призвести до припинення діяльності каналів,
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В опозиційних телекомпаніях розцінюють ці відеоролики партії "Грузинська мрія" зі зруйнованими росією українськими містами як "російську пропаганду" та "знущання з українського народу".
Вони також поділяють оцінку посла ЄС у Грузії, який назвав рекламу партії влади "обурливою, ганебною та огидною".
Зазначається, що за законом, за місяць до виборів грузинські телеканали зобов'язані надавати безкоштовний рекламний час усім партіям, які представлені в парламенті. На це відводиться не менше ніж 7,5 хвилин упродовж кожних трьох годин ефіру.
У вересні Formula, Mtavari та TV Pirveli оштрафували за відмову розміщувати іншу провокаційну рекламу "Грузинські мрії". Це був відеоролик зі слоганом "Скажи ні моральному виродженню суспільства" на тлі зображення грузинських активістів та представників громадянського суспільства.
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