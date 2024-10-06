В Грузии оппозиционным телеканалам грозит штраф за отказ крутить предвыборную агитацию правящей партии с кадрами разрушений в Украине
Киев • УНН
Три оппозиционных телеканала Грузии отказались транслировать предвыборную рекламу правящей партии с кадрами разрушений в Украине. Им грозят крупные штрафы, которые могут привести к прекращению деятельности каналов.
Грузинские оппозиционные телеканалы Formula, Mtavari и TV Pirveli отказались размещать скандальные предвыборные видеоролики правящей партии «Грузинская мечта» с разрушенными Россией украинскими городами, теперь им грозят большие штрафы. Об этом сообщает NewsGeorgia, пишет УНН.
Власть ставит нас перед дилеммой - либо мы предоставляем эфир вышеупомянутым видеороликам, либо нам выпишут огромные штрафы, которые могут привести к прекращению деятельности каналов,
Детали
В оппозиционных телекомпаниях расценивают эти видеоролики партии «Грузинская мечта» с разрушенными Россией украинскими городами как «российскую пропаганду» и «издевательство над украинским народом».
Они также разделяют оценку посла ЕС в Грузии, который назвал рекламу партии власти «возмутительной, позорной и отвратительной».
Отмечается, что по закону, за месяц до выборов грузинские телеканалы обязаны предоставлять бесплатное рекламное время всем партиям, которые представлены в парламенте. На это отводится не менее 7,5 минут в течение каждых трех часов эфира.
В сентябре Formula, Mtavari и TV Pirveli оштрафовали за отказ размещать другую провокационную рекламу «Грузинские мечты». Это был видеоролик со слоганом «Скажи нет моральному вырождению общества» на фоне изображения грузинских активистов и представителей гражданского общества.
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