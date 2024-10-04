ЕС отказался от встреч на высоком уровне с чиновниками Грузии

ukenru
Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
  •  3011 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
  •  22728 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
  •  32397 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
  •  56370 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
  •  66201 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
  •  64928 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
  •  115708 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123034 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  123576 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  124079 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

  •  104665 просмотра
Австралия усиливает безопасность перед пропалестинскими протестами

Австралия усиливает безопасность перед пропалестинскими протестами

  •  34846 просмотра
Европейский суд аудиторов оценивает 1,5 млрд евро как недостаточные для оборонных нужд ЕС

Европейский суд аудиторов оценивает 1,5 млрд евро как недостаточные для оборонных нужд ЕС

  •  81462 просмотра
Террористы за сутки 493 раза обстреляли Запорожскую область

Террористы за сутки 493 раза обстреляли Запорожскую область

  •  20828 просмотра
Враг атаковал Николаевскую область: удары по Куцурубской громаде и Очакову

Враг атаковал Николаевскую область: удары по Куцурубской громаде и Очакову

  •  17149 просмотра
публикации
Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

  •  117538 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

3 октября 2024, 09:44  •  131237 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

3 октября 2024, 09:39  •  128284 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

3 октября 2024, 06:20  •  137746 просмотра
Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

2 октября 2024, 16:57  •  139567 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

  •  104665 просмотра
Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

  •  77820 просмотра
Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

  •  79296 просмотра
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября 2024, 03:03  •  116972 просмотра
В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

2 октября 2024, 16:45  •  104347 просмотра
Актуальное
ЕС отказался от встреч на высоком уровне с чиновниками Грузии

ЕС отказался от встреч на высоком уровне с чиновниками Грузии

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 12:22  •  2723 просмотра

Read in English

ЕС временно остановил встречи на высоком уровне с представителями грузинского правительства. Это решение принято в ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии Грузии.

ЕС временно остановил встречи на высоком уровне с представителями грузинского правительства в ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии. Об этом пишет Эхо Кавказа, передает УНН.

Детали 

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский пояснил, что еще в июне состоялась внутренняя дискуссия с государствами-членами ЕС относительно того, каким должен быть подход к грузинской власти, которая, по их мнению, является недружественной к Евросоюзу.

Мы обсудили, как нам следует подходить к антизападному и антиевропейскому нарративу, пропаганде и теориям заговора, и решили не иметь каких-либо контактов на высоком уровне с нынешним правительством Грузии

- пояснил дипломат. 

В то же время он подчеркнул, что Евросоюз готов работать с властью, «готовой вступить в ЕС».

В ЕС раскритиковали Грузию за принятие законов по "ЛГБТ-пропаганде"4 сентября 2024, 17:58 • 53509 просмотров

По его словам, если Грузия станет «однопартийным государством, страной, где запрещена политическая оппозиция, где гражданам придется выезжать на работу за границу, если основные права человека, не говоря уже о правах меньшинств, не будут защищены, Грузия не сможет стать членом Евросоюза».

Если Грузия станет однопартийным государством, страной, где запрещена политическая оппозиция, где гражданское общество будет вынуждено выезжать на заработки за границу, если не будут защищены базовые права человека, не говоря уже о правах меньшинств, Грузия не сможет стать членом Европейского Союза - ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра... Если это правительство заинтересовано в процессе вступления Грузии в Европейский Союз, мы готовы работать с любой властью, демократически избранной грузинским народом

- подчеркнул европейский посол. 

При этом он подчеркнул, что Евросоюз основан на определенных ценностях, которые «не являются предметом переговоров».

Эти ценности отражены в соглашениях: это свобода, демократия, верховенство закона, права меньшинств, и мы искренне надеемся, что на выборах 26 октября грузинский народ выберет новое правительство, которое будет верно этим ценностям

- сказал Герчинский.

Напомним,

Напомним, в октябре председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал пакет законов о «семейных ценностях и защите несовершеннолетних», которые ограничивают права ЛГБТ в стране.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости Мира