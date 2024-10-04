ЕС отказался от встреч на высоком уровне с чиновниками Грузии
Киев • УНН
ЕС временно остановил встречи на высоком уровне с представителями грузинского правительства. Это решение принято в ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии Грузии.
ЕС временно остановил встречи на высоком уровне с представителями грузинского правительства в ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии. Об этом пишет Эхо Кавказа, передает УНН.
Детали
Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский пояснил, что еще в июне состоялась внутренняя дискуссия с государствами-членами ЕС относительно того, каким должен быть подход к грузинской власти, которая, по их мнению, является недружественной к Евросоюзу.
Мы обсудили, как нам следует подходить к антизападному и антиевропейскому нарративу, пропаганде и теориям заговора, и решили не иметь каких-либо контактов на высоком уровне с нынешним правительством Грузии
В то же время он подчеркнул, что Евросоюз готов работать с властью, «готовой вступить в ЕС».
В ЕС раскритиковали Грузию за принятие законов по "ЛГБТ-пропаганде"4 сентября 2024, 17:58 • 53509 просмотров
По его словам, если Грузия станет «однопартийным государством, страной, где запрещена политическая оппозиция, где гражданам придется выезжать на работу за границу, если основные права человека, не говоря уже о правах меньшинств, не будут защищены, Грузия не сможет стать членом Евросоюза».
Если Грузия станет однопартийным государством, страной, где запрещена политическая оппозиция, где гражданское общество будет вынуждено выезжать на заработки за границу, если не будут защищены базовые права человека, не говоря уже о правах меньшинств, Грузия не сможет стать членом Европейского Союза - ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра... Если это правительство заинтересовано в процессе вступления Грузии в Европейский Союз, мы готовы работать с любой властью, демократически избранной грузинским народом
При этом он подчеркнул, что Евросоюз основан на определенных ценностях, которые «не являются предметом переговоров».
Эти ценности отражены в соглашениях: это свобода, демократия, верховенство закона, права меньшинств, и мы искренне надеемся, что на выборах 26 октября грузинский народ выберет новое правительство, которое будет верно этим ценностям
Напомним,
Напомним, в октябре председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал пакет законов о «семейных ценностях и защите несовершеннолетних», которые ограничивают права ЛГБТ в стране.