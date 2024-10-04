ЕС отказался от встреч на высоком уровне с чиновниками Грузии

ЕС временно остановил встречи на высоком уровне с представителями грузинского правительства в ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии. Об этом пишет Эхо Кавказа, передает УНН.

Детали

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский пояснил, что еще в июне состоялась внутренняя дискуссия с государствами-членами ЕС относительно того, каким должен быть подход к грузинской власти, которая, по их мнению, является недружественной к Евросоюзу.

Мы обсудили, как нам следует подходить к антизападному и антиевропейскому нарративу, пропаганде и теориям заговора, и решили не иметь каких-либо контактов на высоком уровне с нынешним правительством Грузии

В то же время он подчеркнул, что Евросоюз готов работать с властью, «готовой вступить в ЕС».

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По его словам, если Грузия станет «однопартийным государством, страной, где запрещена политическая оппозиция, где гражданам придется выезжать на работу за границу, если основные права человека, не говоря уже о правах меньшинств, не будут защищены, Грузия не сможет стать членом Евросоюза».

Если Грузия станет однопартийным государством, страной, где запрещена политическая оппозиция, где гражданское общество будет вынуждено выезжать на заработки за границу, если не будут защищены базовые права человека, не говоря уже о правах меньшинств, Грузия не сможет стать членом Европейского Союза - ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра... Если это правительство заинтересовано в процессе вступления Грузии в Европейский Союз, мы готовы работать с любой властью, демократически избранной грузинским народом