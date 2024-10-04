ЄС відмовився від зустрічей на високому рівні з урядовцями Грузії

ukenru
10:16 • 33884 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 71766 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 131329 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 174957 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 252557 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 163916 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141130 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128089 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 192674 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77383 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
88 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 118045 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 54320 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 88081 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 64352 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 50457 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 118045 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 252574 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 192689 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 223437 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 554014 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 2190 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 12078 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 17844 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 23907 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 35169 перегляди
Актуальне
ЄС відмовився від зустрічей на високому рівні з урядовцями Грузії

ЄС відмовився від зустрічей на високому рівні з урядовцями Грузії

Київ • УНН

 • 12270 перегляди

ЄС тимчасово зупинив зустрічі на високому рівні з представниками грузинського уряду. Це рішення прийнято у відповідь на антиєвропейські дії та риторику керівної партії Грузії.

ЄС тимчасово зупинив зустрічі на високому рівні з представниками грузинського уряду у відповідь на антиєвропейські дії та риторику керівної партії. Про це пише Эхо Кавказа, передає УНН.

Деталі 

Посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський пояснив, що ще в червні відбулась внутрішня дискусія з державами-членами ЄС щодо того, яким має бути підхід до грузинської влади, яка, на їхню думку, є недружньою до Євросоюзу.

Ми обговорили, як нам слід підходити до антизахідного та антиєвропейського наративу, пропаганди і теорій змови, і вирішили не мати будь-яких контактів на високому рівні з нинішнім урядом Грузії

- пояснив дипломат. 

Водночас він підкреслив, що Євросоюз готовий працювати з владою, "готовою вступити в ЄС".

У ЄС розкритикували Грузію за прийняття законів щодо "ЛГБТ-пропаганди" 04.09.24, 20:58 • 53915 переглядiв

За його словами, якщо Грузія стане "однопартійною державою, країною, де заборонена політична опозиція, де громадянам доведеться виїжджати на роботу за кордон, якщо основні права людини, не кажучи вже про права меншин, не буде захищено, Грузія не зможе стати членом Євросоюзу".

Якщо Грузія стане однопартійною державою, країною, де заборонена політична опозиція, де громадянське суспільство буде змушене виїжджати на заробітки за кордон, якщо не будуть захищені базові права людини, не кажучи вже про права меншин, Грузія не зможе стати членом Європейського Союзу – ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра... Якщо цей уряд зацікавлений у процесі вступу Грузії до Європейського Союзу, ми готові працювати з будь-якою владою, демократично обраною грузинським народом

- наголосив європейський посол. 

При цьому він наголосив, що Євросоюз заснований на певних цінностях, які "не є предметом переговорів".

Ці цінності відображені в угодах: це свобода, демократія, верховенство закону, права меншин, і ми щиро сподіваємося, що на виборах 26 жовтня грузинський народ обере новий уряд, який буде вірним цим цінностям

- сказав Герчинський.

Нагадаємо

Нагадаємо у жовтні голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав пакет законів про "сімейні цінності та захист неповнолітніх", які обмежують права ЛГБТ в країні.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,378.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.10
Золото
$3,053.79
Ethereum
$2,070.17