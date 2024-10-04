ЄС відмовився від зустрічей на високому рівні з урядовцями Грузії

ЄС тимчасово зупинив зустрічі на високому рівні з представниками грузинського уряду у відповідь на антиєвропейські дії та риторику керівної партії. Про це пише Эхо Кавказа, передає УНН.

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Посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський пояснив, що ще в червні відбулась внутрішня дискусія з державами-членами ЄС щодо того, яким має бути підхід до грузинської влади, яка, на їхню думку, є недружньою до Євросоюзу.

Ми обговорили, як нам слід підходити до антизахідного та антиєвропейського наративу, пропаганди і теорій змови, і вирішили не мати будь-яких контактів на високому рівні з нинішнім урядом Грузії - пояснив дипломат.

Водночас він підкреслив, що Євросоюз готовий працювати з владою, "готовою вступити в ЄС".

У ЄС розкритикували Грузію за прийняття законів щодо "ЛГБТ-пропаганди"

За його словами, якщо Грузія стане "однопартійною державою, країною, де заборонена політична опозиція, де громадянам доведеться виїжджати на роботу за кордон, якщо основні права людини, не кажучи вже про права меншин, не буде захищено, Грузія не зможе стати членом Євросоюзу".

Якщо Грузія стане однопартійною державою, країною, де заборонена політична опозиція, де громадянське суспільство буде змушене виїжджати на заробітки за кордон, якщо не будуть захищені базові права людини, не кажучи вже про права меншин, Грузія не зможе стати членом Європейського Союзу – ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра... Якщо цей уряд зацікавлений у процесі вступу Грузії до Європейського Союзу, ми готові працювати з будь-якою владою, демократично обраною грузинським народом - наголосив європейський посол.

При цьому він наголосив, що Євросоюз заснований на певних цінностях, які "не є предметом переговорів".

Ці цінності відображені в угодах: це свобода, демократія, верховенство закону, права меншин, і ми щиро сподіваємося, що на виборах 26 жовтня грузинський народ обере новий уряд, який буде вірним цим цінностям - сказав Герчинський.

Нагадаємо

Нагадаємо у жовтні голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав пакет законів про "сімейні цінності та захист неповнолітніх", які обмежують права ЛГБТ в країні.