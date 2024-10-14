Президент Грузии обещает отменить пророссийские законы в случае победы оппозиции - СМИ
Киев • УНН
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призывает к активному участию в выборах 26 октября. Она обещает отозвать антиевропейские законы и провести переговоры о вступлении в ЕС в случае победы проевропейских сил.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала отозвать все пророссийские законы в случае победы оппозиции на выборах, передает УНН со ссылкой на BILD.
«Эти выборы решат: Европа или тьма, возвращение к российско-советскому прошлому», - сказала Зурабишвили о парламентских выборах 26 октября.
По ее словам, правящая партия «Грузинская мечта» и ее основатель Бидзина Иванишвили больше не стремятся в Европу, ограничивают свободу слова и оппозиции: «Он (Иванишвили) нанес вред стране, ослабил ее и изолировал. Радость статуса кандидата в ЕС разрушена проталкиванием ненужного закона».
Зурабишвили раскритиковала принятые недавно законы об «иноагентах» и запрет «пропаганды ЛГБТ». «Лояльный и гостеприимный грузинский народ не следует путать с правительством. В нашей стране туристам всегда рады, они в безопасности», - обратилась президент к ЛГБТК-персонам.
«Еще не все потеряно, - сказала Зурабишвили, - Я прошу молодежь, а также грузин в отдаленных частях страны активно участвовать в выборах. Чтобы мы могли позиционировать Грузию как европейскую страну и предотвратить дальнейшую миграцию молодежи».
Зурабишвили призывает сформировать экспертное правительство сроком на 1 год, чтобы вернуть Грузию на европейский курс. «Если проевропейские силы возьмут верх, я отзову все антиевропейские законы и проведу переговоры о вступлении Грузии в ЕС», - пообещала она.
«Грузинская мечта» перезапускает процедуру импичмента президенту Зурабишвили7 октября 2024, 10:56 • 11999 просмотров