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"Грузинська мрія" пригрозила заборонити опозицію в разі перемоги на виборах

Київ • УНН

 • 22982 перегляди

Бідзіна Іванішвілі заявив про намір заборонити діяльність опозиції в разі перемоги на парламентських виборах. Він звинуватив опозицію у "військових злочинах" і пообіцяв притягнути їх до відповідальності.

"Грузинська мрія" пригрозила заборонити опозицію в разі перемоги на виборах

Під час мітингу на Площі Свободи у Тбілісі засновник владної партії "Грузинська мрія" та колишній прем'єр-міністр країни Бідзіна Іванішліві заявив про намір фактично заборонити діяльність опозиційних політичних сил. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як пише видання Іванішліві стверджує, що в разі перемоги на парламентських виборах та отримання абсолютної більшості у новому скликанні влада "змусить опозицію відповісти за вчинені ними військові злочини проти населення Грузії за усією суворістю закону". Про які "військові злочини" йдеться, Іванішвілі не уточнив.

Видання також підкреслює, що для проросійського політика та бізнесмена появи на публіці нині - доволі рідкісне явище. Його виступ зібрав у центрі столиці багатотисячний натовп - проте, за численними свідченнями, влада вдалася до звезення "масовки" з регіонів. 

Парламентські вибори у Грузії відбудуться вже цього тижня, 26 жовтня. 

У Тбілісі перед мітингом правлячої партії "Грузинська мрія" зникли вуличні собаки23.10.24, 15:50 • 14449 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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