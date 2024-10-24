"Грузинская мечта" пригрозила запретить оппозицию в случае победы на выборах

Во время митинга на Площади Свободы в Тбилиси основатель правящей партии "Грузинская мечта" и бывший премьер-министр страны Бидзина Иванишливи заявил о намерении фактически запретить деятельность оппозиционных политических сил. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание Иванишливи утверждает, что в случае победы на парламентских выборах и получения абсолютного большинства в новом созыве власть "заставит оппозицию ответить за совершенные ими военные преступления против населения Грузии по всей строгости закона". О каких "военных преступлениях" идет речь, Иванишвили не уточнил.

Издание также подчеркивает, что для пророссийского политика и бизнесмена появления на публике сейчас - довольно редкое явление. Его выступление собрало в центре столицы многотысячную толпу - однако, по многочисленным свидетельствам, власти прибегли к свозу "массовки" из регионов.

Парламентские выборы в Грузии состоятся уже на этой неделе, 26 октября.

В Тбилиси перед митингом правящей партии "Грузинская мечта" исчезли уличные собаки