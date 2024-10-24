"Грузинская мечта" пригрозила запретить оппозицию в случае победы на выборах

ukenru
Эксклюзив
Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы
  •  104596 просмотра

Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы

Эксклюзив
Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать
  •  113505 просмотра

Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать

Эксклюзив
С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток
  •  114229 просмотра

С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток

Эксклюзив
Александр Рувин: электронный реестр вооружения - необходимый шаг к ускорению идентификации оружия рф
  •  113114 просмотра

Александр Рувин: электронный реестр вооружения - необходимый шаг к ускорению идентификации оружия рф

Эксклюзив
В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью
  •  108494 просмотра

В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью

Эксклюзив
"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми
  •  128510 просмотра

"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми

Эксклюзив
Женщины за рулем: как растет доля водительниц в такси во время войны
  •  113762 просмотра

Женщины за рулем: как растет доля водительниц в такси во время войны

УНН ищет редактора ленты новостей
22 октября 2024, 13:16  •  136529 просмотра

УНН ищет редактора ленты новостей

Эксклюзив
Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт
22 октября 2024, 13:03  •  138665 просмотра

Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт

Эксклюзив
Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа
22 октября 2024, 11:46  •  138365 просмотра

Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Приветствуем действия любой страны, поддерживающей Украину: заместитель спикера Госдепа прокомментировал заявление чиновников Южной Кореи

Приветствуем действия любой страны, поддерживающей Украину: заместитель спикера Госдепа прокомментировал заявление чиновников Южной Кореи

  •  59227 просмотра
Поручители Ким и Арахамия: суд отпустил народного депутата Аллахвердиеву на поруки

Поручители Ким и Арахамия: суд отпустил народного депутата Аллахвердиеву на поруки

  •  23249 просмотра
Приход Ла-Нинья откладывается до ноября, Эль-Нинья может сохраниться до марта 2025 года

Приход Ла-Нинья откладывается до ноября, Эль-Нинья может сохраниться до марта 2025 года

  •  96022 просмотра
Роман Гладкий больше не возглавляет штаб Сил беспилотных систем

Роман Гладкий больше не возглавляет штаб Сил беспилотных систем

  •  25525 просмотра
Зеленский встретился с освобожденным из российского плена правозащитником Максимом Буткевичем: о чем говорили

Зеленский встретился с освобожденным из российского плена правозащитником Максимом Буткевичем: о чем говорили

  •  27695 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

  •  118971 просмотра
Расследование с привкусом безнаказанности: действия главного юриста НБУ подрывают доверие к банковской системе

Расследование с привкусом безнаказанности: действия главного юриста НБУ подрывают доверие к банковской системе

  •  120093 просмотра
НАБУ за средства из бюджета приобрело себе тысячу медалей - тендер

НАБУ за средства из бюджета приобрело себе тысячу медалей - тендер

  •  121843 просмотра
"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми

"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми
Эксклюзив

  •  128510 просмотра
НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

22 октября 2024, 10:36  •  158751 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В США презентовали роскошный дом на колесах, стоимость которого стартует от 750 тыс. долларов

В США презентовали роскошный дом на колесах, стоимость которого стартует от 750 тыс. долларов

  •  13969 просмотра
Приход Ла-Нинья откладывается до ноября, Эль-Нинья может сохраниться до марта 2025 года

Приход Ла-Нинья откладывается до ноября, Эль-Нинья может сохраниться до марта 2025 года

  •  96022 просмотра
Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

21 октября 2024, 19:10  •  111799 просмотра
Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

21 октября 2024, 15:09  •  113122 просмотра
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября 2024, 03:07  •  140280 просмотра
Актуальное
"Грузинская мечта" пригрозила запретить оппозицию в случае победы на выборах

"Грузинская мечта" пригрозила запретить оппозицию в случае победы на выборах

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 23:20  •  1760 просмотра

Read in English

Бидзина Иванишвили заявил о намерении запретить деятельность оппозиции в случае победы на парламентских выборах. Он обвинил оппозицию в "военных преступлениях" и пообещал привлечь их к ответственности.

Во время митинга на Площади Свободы в Тбилиси основатель правящей партии "Грузинская мечта" и бывший премьер-министр страны Бидзина Иванишливи заявил о намерении фактически запретить деятельность оппозиционных политических сил. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание Иванишливи утверждает, что в случае победы на парламентских выборах и получения абсолютного большинства в новом созыве власть "заставит оппозицию ответить за совершенные ими военные преступления против населения Грузии по всей строгости закона". О каких "военных преступлениях" идет речь, Иванишвили не уточнил.

Издание также подчеркивает, что для пророссийского политика и бизнесмена появления на публике сейчас - довольно редкое явление. Его выступление собрало в центре столицы многотысячную толпу - однако, по многочисленным свидетельствам, власти прибегли к свозу "массовки" из регионов. 

Парламентские выборы в Грузии состоятся уже на этой неделе, 26 октября. 

В Тбилиси перед митингом правящей партии "Грузинская мечта" исчезли уличные собаки23 октября 2024, 12:50 • 11927 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
bidzina-ivanishviliБидзина Иванишвили
reutersReuters
tbilisiТбилиси
hruziia-krainaГрузия