В Тбилиси перед митингом правящей партии "Грузинская мечта" исчезли уличные собаки
Киев • УНН
Перед предвыборным митингом правящей партии в центре Тбилиси отловили всех уличных собак. Зоозащитники критикуют избирательность такой "заботы", напоминая об отравлении собак газом во время весенних протестов.
В столице Грузии перед митингом правящей партии в центре города исчезли все уличные собаки, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
Детали
По данным СМИ, Агентство мониторинга животных подтвердило, что собак отловили и отвезли в приют. Эти действия объяснили "заботой о животных, которые могут пережить стресс из-за большого количества людей".
Зоозащитники удивляются такой внезапной вспышке заботы и напоминают о десятках собак, которые были отравлены слезоточивым газом во время разгона акций этой весной. Уличные собаки тогда сопровождали все акции, потому что участники акций их не гоняли, а наоборот, кормили, принося из дома еду. Вместе с демонстрантами собаки попадали под разгоны. Активисты организовали специальные группы, которые относили в безопасное место и откачивали уличных собак.
В то время Агентство мониторинга животных на ситуацию не реагировало.
Не было эвакуации уличных собак и несколько дней назад перед предвыборным митингом оппозиции.
"Если вы так волнуетесь о животных и их стрессе, почему бы не позаботиться о них 20 октября? Или где вы были во время пуска слезоточивого газа?" - пишет в FB Мариам Церцвадзе, основательница „Проекта для животных".
Добавим
На площади Свободы в Тбилиси готовятся к большому предвыборному митингу "Грузинской мечты".
Центр города перекрыт для движения транспорта в полночь. На близлежащих улицах организованы стоянки автобусов, на которых привозят участников митинга из регионов.
В "Грузинской мечте" заявили, что ждут на митинге "сотни тысяч".
Официальная часть начнется в 19:00. Перед этим организовано мото-хода с флагами "Грузинской мечты" по улицам Тбилиси.
Напомним
26 октября в Грузии состоятся парламентские выборы.