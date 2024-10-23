У Тбілісі перед мітингом правлячої партії "Грузинська мрія" зникли вуличні собаки
Київ • УНН
Перед передвиборним мітингом правлячої партії в центрі Тбілісі відловили всіх вуличних собак. Зоозахисники критикують вибірковість такої "турботи", нагадуючи про отруєння собак газом під час весняних протестів.
У столиці Грузії перед мітингом правлячої партії у центрі міста зникли всі вуличні собаки, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".
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За даними ЗМІ, Агентство моніторингу тварин підтвердило, що собак відловили та відвезли до притулку. Ці дії пояснили "турботою про тварин, які можуть пережити стрес через велику кількість людей".
Зоозахисники дивуються через такий раптовий спалах турботи і нагадують про десятки собак, які були отруєні сльозогінним газом під час розгону акцій цієї весни. Вуличні собаки тоді супроводжували всі акції, бо учасники акцій їх не ганяли, а навпаки, годували, приносячи з дому їжу. Разом із демонстрантами собаки потрапляли під розгони. Активісти організували спеціальні групи, які відносили в безпечне місце та відкачували вуличних собак.
На той час Агентство моніторингу тварин на ситуацію не реагувало.
Не було евакуації вуличних собак і кілька днів тому перед передвиборним мітингом опозиції.
"Якщо ви так хвилюєтеся про тварин та їх стресу, чому б не подбати про них 20 жовтня? Або де ви були під час пуску сльозогінного газу?", - пише у FB Маріам Церцвадзе, засновниця "Проекту для тварин".
Додамо
На майдані Свободи у Тбілісі готуються до великого передвиборного мітингу "Грузинської мрії".
Центр міста перекрито для руху транспорту опівночі. На довколишніх вулицях організовано стоянки автобусів, на яких привозять учасників мітингу з регіонів.
У "Грузинській мрії" заявили, що чекають на мітингу "сотні тисяч".
Офіційна частина розпочнеться о 19:00. Перед цим організовано мото-ходу з прапорами "Грузинської мрії" вулицями Тбілісі.
Нагадаємо
26 жовтня в Грузії відбудуться парламентські вибори.