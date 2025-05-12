"Я зробив це дорожчим": у магазинах Тбілісі з'явилися протестні стікери з портретом Іванішвілі
Київ • УНН
У Тбілісі магазини змушені прибирати протестні наклейки на продуктах. Наліпки містять зображення Іванішвілі та написи про підвищення цін, а також інформацію про зарплати депутатів та пенсії.
Співробітники магазинів у Тбілісі сьогодні збиваються з ніг, прибираючи протестні наклейки, які наклеюють активісти на продукти. Про проведення акції заявила організація "Заверши", передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".
Деталі
На стікерах — зображення почесного голови правлячої партії Бідзини Іванішвілі з написом "Я зробив це дорожчим".
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А у Зугдіді на продуктах у магазинах та на банкоматах з'явилися стікери з переліком того, скільки кому платить держава:
- зарплата депутата: 11 680 ларі;
- пенсії: 350 ларі;
- опомога вимушеним переселенцям: 45 ларі;
- соціальна допомога: 60 ларі.
Довідка
Бідзіна Іванішвілі - грузинський проросійський політик, колишній прем'єр-міністр Грузії, засновник партії "Грузинська мрія". З 25 жовтня 2012 до 20 листопада 2013 року — прем'єр-міністр Грузії.