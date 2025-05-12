"Я зробив це дорожчим": у магазинах Тбілісі з'явилися протестні стікери з портретом Іванішвілі

$41.550.04
46.750.13
ukenru
Це правильна ідея: Зеленський підтримав участь Трампа на зустрічі з представниками рф у Туреччині
15:56 • 10166 перегляди

Це правильна ідея: Зеленський підтримав участь Трампа на зустрічі з представниками рф у Туреччині

15:48 • 20686 перегляди

Зеленський затвердив ратифікацію угоди з США щодо копалин

15:00 • 34806 перегляди

Скандали навколо Євробачення-2025: хто з учасників має російський слід

14:27 • 40892 перегляди

Каннський кінофестиваль 2025: огляд фільмів-учасників та прогнози на переможців

Ексклюзив
13:28 • 26240 перегляди

“Це удар по міжнародній довірі до АРМА”: експерт про спротив Думи реформі після заяви послів G7

Ексклюзив
13:00 • 25382 перегляди

Кількість випадків домашнього насильства в Україні зменшилася у першому кварталі 2025 року - прокуратура

Ексклюзив
12:34 • 25807 перегляди

Після хвилі критики Фонд держмайна пообіцяв переглянути проєкт вилучення землі НААН

Ексклюзив
12 травня, 11:05 • 25720 перегляди

У Києві, окрім гепатиту А, фіксують спалах кору: що відомо

12 травня, 08:59 • 32332 перегляди

ЄС додатково виділить 900 млн євро на зброю Україні з доходів від активів рф

Ексклюзив
12 травня, 08:49 • 32224 перегляди

Експерт Козаченко про аграрну науку: лідерство у селекції зберігається, але є ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2м/с
56%
748мм
Популярнi новини

Це не "гра": у Хмельницькому з даху вагона зняли підлітка, його вдарило струмом

12 травня, 08:46 • 13607 перегляди

Названо топ-10 найбільших роботодавців в Україні: хто увійшов у список

12 травня, 09:20 • 16850 перегляди

"Не бурчимо, тепло ще прийде": синоптик попередила, що холодна погода затримається

12 травня, 10:52 • 18766 перегляди

Понад 4,26 млн українців скористалися статусом тимчасового захисту в ЄС на березень-2025

12 травня, 11:10 • 50038 перегляди

Бейонсе осоромилася під час свого туру: технічний конфуз на сцені й проблеми з продажем квитків

15:03 • 18322 перегляди
Публікації

Скандали навколо Євробачення-2025: хто з учасників має російський слід

15:00 • 34816 перегляди

Каннський кінофестиваль 2025: огляд фільмів-учасників та прогнози на переможців

14:27 • 40900 перегляди

Євробачення 2025: де дивитися та як голосувати напередодні конкурсу

12 травня, 08:13 • 80619 перегляди

10 років безкарності та згасання антикорупційного флагмана: що показав перший "щорічний" аудит НАБУ

12 травня, 07:00 • 103969 перегляди

Тиждень трансформацій, емоційної глибини та неочікуваних змін: астрологічний прогноз на 12–18 травня
Ексклюзив

12 травня, 05:40 • 88502 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Девід Ламмі

Кая Каллас

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Бейонсе осоромилася під час свого туру: технічний конфуз на сцені й проблеми з продажем квитків

15:03 • 18536 перегляди

Колишня Джоні Деппа вдруге стала мамою: акторка народила двійню

12 травня, 06:53 • 65991 перегляди

Лілі Коллінз повернулася до зйомок "Емілі в Парижі" з новонародженою донькою

11 травня, 12:16 • 42242 перегляди

У зіркових лелек Грицика та Одарки вилупилося п'яте пташеня

10 травня, 11:35 • 48511 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 18:26 • 128784 перегляди
Актуальне

Boeing 747

Криптовалюта

Євро

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

"Я зробив це дорожчим": у магазинах Тбілісі з'явилися протестні стікери з портретом Іванішвілі

Київ • УНН

 • 838 перегляди

У Тбілісі магазини змушені прибирати протестні наклейки на продуктах. Наліпки містять зображення Іванішвілі та написи про підвищення цін, а також інформацію про зарплати депутатів та пенсії.

"Я зробив це дорожчим": у магазинах Тбілісі з'явилися протестні стікери з портретом Іванішвілі

Співробітники магазинів у Тбілісі сьогодні збиваються з ніг, прибираючи протестні наклейки, які наклеюють активісти на продукти. Про проведення акції заявила організація "Заверши", передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Деталі

На стікерах — зображення почесного голови правлячої партії Бідзини Іванішвілі з написом "Я зробив це дорожчим".

Amnesty International констатує погіршення ситуації з правами людини у Грузії29.04.25, 21:34 • 4577 переглядiв

А у Зугдіді на продуктах у магазинах та на банкоматах з'явилися стікери з переліком того, скільки кому платить держава:

  • зарплата депутата: 11 680 ларі;
    • пенсії: 350 ларі;
      • опомога вимушеним переселенцям: 45 ларі;
        • соціальна допомога: 60 ларі.

          Довідка

          Бідзіна Іванішвілі - грузинський проросійський політик, колишній прем'єр-міністр Грузії, засновник партії "Грузинська мрія". З 25 жовтня 2012 до 20 листопада 2013 року — прем'єр-міністр Грузії.

          Антоніна Туманова

          Антоніна Туманова

          Новини Світу
          Бідзіна Іванішвілі
          Тбілісі
          Грузія
          Brent
          $65.19
          Bitcoin
          $102,855.50
          S&P 500
          $5,826.81
          Tesla
          $319.11
          Газ TTF
          $35.39
          Золото
          $3,228.99
          Ethereum
          $2,500.68