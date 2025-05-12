"Я сделал это дороже": в магазинах Тбилиси появились протестные стикеры с портретом Иванишвили
Киев • УНН
В Тбилиси магазины вынуждены убирать протестные наклейки на продуктах. Наклейки содержат изображения Иванишвили и надписи о повышении цен, а также информацию о зарплатах депутатов и пенсиях.
Сотрудники магазинов в Тбилиси сегодня сбиваются с ног, убирая протестные наклейки, которые наклеивают активисты на продукты. О проведении акции заявила организация "Заверши", передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".
Детали
На стикерах — изображение почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили с надписью "Я сделал это дороже".
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А в Зугдиди на продуктах в магазинах и на банкоматах появились стикеры с перечнем того, сколько кому платит государство:
- зарплата депутата: 11 680 лари;
- пенсии: 350 лари;
- помощь вынужденным переселенцам: 45 лари;
- социальная помощь: 60 лари.
Справка
Бидзина Иванишвили - грузинский пророссийский политик, бывший премьер-министр Грузии, основатель партии "Грузинская мечта". С 25 октября 2012 до 20 ноября 2013 года — премьер-министр Грузии.