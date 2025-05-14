Дружба на мільйони чи звідки у народного депутата Копитіна новенький "крузак"

Уявити, що в країні, яка захищається від агресора, є люди, які беруть в оренду чи купують запчастини до однієї з ключових для оборонки галузей у громадян цієї країни-агресора... Важко, але це буде історія саме про торгівлю на крові, про просування ворожих інтересів в українську оборонку та ще й під прикриттям народних депутатів. Історія про сферу ремонту вертольотів зокрема та в цілому авіаційного обладнання Збройних Сил України. Цю тему вже піднімали журналісти зі "СтопКор". Але ми, працюючи з матеріалами, знайшли ще деякі факти. Наш матеріал буде складатись із кількох частин і опише суть злодіянь в якому фігурує народний депутат Ігор Копитін.

В головних ролях: нардепи, український бізнесмен, іноземці під санкціями, а також контракти з підсанкційними фірмами.

Факти, викладені в цьому матеріалі ніколи б не мали статись, але вони частина нашої з вами реальності. Віримо, що можемо надати розголосу цій заплутаній історії, аби припинити свавілля та запустити процеси розслідувань не журналістських, а силових структур.

Автопригода, яка привернула увагу до депутата

У серпні 2024 року, коли авто у користуванні народного депутата потрапило в ДТП, уся країна разом з журналістами "Української правди" задавалась питаннями, звідки в нього "водій", що нібито працює в ГУР, звідки у нього новенька Toyota Land Cruiser Prado та чому номерні знаки автівки є номерними знаками прикриття. Тут буде відповідь на ці питання.

Отже, ми подивились на діяльність Ігоря Копитіна, який на новенькій автівці, що не вписується в офіційні доходи нардепа, потрапив в ДТП біля Білої Церкви.

Якщо поцікавитись, чим займався народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін у перші дні повномасштабного вторгнення росії, то з’ясується, що він із ще одним депутатом, теж членом цього ж комітету Федором Веніславським, тиснув на Державну авіаційну службу. Якщо припустити, що Федора Веніславського ввели в оману, то сам Ігор Копитін чудово розумів, що він робив, і які підсанкційні персонажі стоять за діяльністю компаній, чиї інтереси він лобіює.

У той час, коли окупанти загрожували Києву, а сили оборони України протистояли оточенню столиці й тільки починали відтісняти ворога, двоє народних депутатів займались тим, що писали листи до Голови Державної авіаційної служби України Олександра Більчука. Вони вимагали підтримки ТОВ "НЗОПЕРЕЙШІНС" — запам’ятаємо цю назву. Двоє нардепів наполягали на позитивному вирішенні питання термінової реєстрації двох гелікоптерів: Мі-171 та Мі-171Е. І таки домоглись цієї реєстрації. Листи від двох нардепів, ще й з профільного безпекового комітету Верховної Ради, спрацювали.

Попри відсутність правових підстав, у результаті тиску вертольоти таки були внесені до Державного реєстру цивільних повітряних суден України з 20 та з 28 березня 2022 року відповідно.

У розпорядженні редакції є документи та твердження, які свідчать, що Ігор Копитін діяв в інтересах одного "авіатора у третьому поколінні". Це пояснює походження його статків.

А хто ж такий авіатор у третьому поколінні?

Знайомтесь. Близький друг Ігоря Копитіна. Мілешко Роман Вікторович — власник і співвласник групи компаній авіаційної галузі.

До групи компаній, які належать прямо або контролюються персонажем, який нас зацікавив, входять:

- ТОВ "НЗОПЕРЕЙШІНС" (те саме, в підтримку якого листи нардепів);

- ТОВ НВФ "МС АВІА-ГРЕЙД";

- ПрАТ "Авіакомпанія Константа";

- ТОВ "ІНКОМПАС";

- ТОВ "КСЄНА";

- Компанія у фрізоні — "EXPEDITION AVIATION (FZC)" Обʼєднанні Арабські Емірати.

І за "дивним збігом обставин" деякі з цих компаній зараз виконують більшість державних замовлень, пов'язаних з ремонтом авіації, включаючи військову. Тобто, Ігор Копитін, ставши членом Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, після початку повномасштабного вторгнення і тісної співпраці з ГУР, активно користується статусом народного депутата та просуває інтереси свого друга Романа Мілешка.

Роман Мілешко продовжує сімейні традиції. Їх династія в авіаційному бізнесі впродовж десятиліть. "Авіатор у другому поколінні", тобто — батько Романа — Віктор Стефанович Мілешко брав активну участь у політичній діяльності росії та займав високі посади в авіаційній промисловості країни-агресора. Він очолював міжнародний громадський рух "Словʼянський анклав єдиного світу", був заступником керівника постійного представництва так званого Уряду Автономної Республіки Крим у складі росії, був заступником генерального директора авіаційної компанії "Сухой", керівником програми у акціонерному товаристві "Науково-виробнича авіаційна Корпорація "ІРКУТ" — російська авіабудівна корпорація, штаб-квартира якої розташована в Москві (за інформацією з реєстру судових рішень).

Звісно, можна сказати, що діти не відповідають за вчинки своїх батьків, якби не факти, які ми викрили.

Друг мого друга — мій друг? Чи все ж: росіяни нам не друзі?

Цікаві персонажі, ці авіатори у кількох поколіннях. Причетність родини Мілешків до авіації протягом десятків років, а також факт проживання в Криму пояснює звʼязки Романа Вікторовича з деякими російськими бізнесменами.

Нас зацікавили, зокрема, зв'язки з родиною Пальчик — також вихідцями з Криму, що мають розгалужену мережу підприємств, які займаються постачанням авіаційної та, зокрема, вертолітної техніки, запасних частин та агрегатів, є власниками компаній "LINKER (FZE)" тa "AMIS (FZE)", що зареєстровані в Обʼєднаних Арабських Еміратах.

А зацікавили, бо відповідно до Виконавчого наказу Президента США від 15 квітня 2021 №1424 (санкційна програма) проти компанії LINKER (FZE) введено санкції, як проти компанії, яка бере участь у експорті критично важливих технологій та обладнання для російського оборонно-промислового комплексу.

У Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, розміщеному на сайті Державної авіаційної служби України знаходимо мінімум три операції, на які варто звернути увагу:

- ТОВ "НЗОПЕРЕЙШІНС", бенефіціарним власником якої є Роман Мілешко, орендує вертоліт Мі-17-1В державний і реєстраційний знак UR-HZD, що належить компанії "LINKER (FZE)";

- ПрАТ "Авіакомпанія Константа", бенефіціарним власником якої є Роман Мілешко, орендує літак Ан-74Т-100 державний і реєстраційний знак UR-UZN, що належить компанії "AMIS (FZE)".

- У 2023 компанія "Expedition Aviation FZC", що теж контролюється Мілешком, придбала вертоліт Мі-17-1В у компанії "AMIS (FZE)", який потім передала в оренду ТОВ "НЗОПЕРЕЙШІНС".

Ще раз, власником компанії "LINKER (FZE)" згідно зі свідоцтвом про реєстрацію компанії є громадянка росії — Пальчик В.К. Ця громадянка країни-агресора є дружиною іншого громадянина країни-агресора Пальчика О. І. Згідно з листом державного органу Республіки Перу — Пальчик О. І. є власником та законним представником компанії AMIS (FZE).

Крім того, бенефіціарна участь Пальчика Олексія Івановича зареєстрована у російських підприємствах "Хелістар", "Техноград", "Навікас", "Авасіті".

Якщо взяти до уваги, що компанії AMIS (FZE) і LINKER (FZE) повʼязані з громадянами росії, які отримують вигоду у низці російських підприємств, які сплачують податки та збори до бюджету країни-агресора, то Роман Мілешко, компанії якого прямо або опосередковано належать йому або підконтрольні йому, сплачуючи орендну плату, купуючи борти під час війни, здійснює фінансування військово-оборонного комплексу країни-агресора.

Так, простими словами, друг нардепа бере в оренду і купує в росіян. І не просто щось, а повітряні судна. Множить свої прибутки і досі не в санкційному списку.

Грузинський чи знову російський слід?

Щодо вертольотів, які були екстренно внесені до Державного реєстру цивільних повітряних суден України 20 і 28 березня 2022, то власником одного повітряного судна є компанія "AVIASERVICE LLC". Експлуатант — ТОВ "НЗОПЕРЕЙШІНС" — цю компанію ми згадували в переліку як таку, де бенефіціарним власником є Роман Мілешко.

Але власники компанії "AVIASERVICE LLC" — теж цікаві персонажі та заслуговують окремої уваги.

Олігарх Бідзіна Іванішвілі, засновник партії "Грузинська мрія", яка нібито перемогла на всіх виборах у Грузії. Його ще часто називають "близьким союзником Путіна". Він передав в експлуатацію компаніям Романа Мілешка сім вертольотів, а також підконтрольних йому менеджерів для керування іноземними авіакомпаніями, співзасновниками яких є Роман Мілешко.

Роман Мілешко був співзасновником "AERO EXPEDITION" — 49%, "EXPEDITION AVIATION" — 70%.

Директором "AVIASERVICE LLC" є Алеко Ткемаладзе, який також є співзасновником "AERO EXPEDITION". Директором "AERO EXPEDITION" є Георгій Чиргадзе, який є директором "EXPEDITION AVIATION".

Авіакомпанія ТОВ "НЗОПЕРЕЙШІНС" експлуатувала сім гелікоптерів, які раніше належали авіакомпанії "AVIASERVICE LLC", власником якої був Бідзіна Іванішвілі через ТОВ "Аеро Ротор Холдінг" і кіпрський офшор "Vanity Overseas Limited".

Компанія Романа Мілешка "EXPEDITION AVIATION" була посередником у наданні вертольотів Мі-8 між замовником — французькою військовою владою та експлуатантами: російською компанією "ПАНХ" і грузинською компанією "AVIASERVICE LLC".

Таким чином, група компаній громадянина Романа Мілешка проводить фінансові та торговельні операції з представниками грузинської влади, які тісно пов'язані з російським бізнесом та щодо яких введено санкції Указом Президента України від 5 грудня 2024 року No 816/2024.

Що поєднує Ігоря Копитіна та Романа Мілешка?

Як ми вийшли на цей підозрілий тандем народного депутата Ігоря Копитіна та українського бізнесмена, який під час війни відкрито торгує з росіянами та з грузинами-"друзями путіна"? Є свідчення про тісні ділові та дружні відносини між родинами Мілешків та Копитіних.

Роман Мілешко та рідний брат Ігоря Копитіна — Володимир Копитін — одночасно навчалися в Харківському інституті льотчиків ВПС України.

Крім того, Роман Мілешко працював та отримував доходи на підприємстві, що належить Ігорю Копитіну і членам його сімʼї — ТОВ "РОТОР УКРАЇНА".

Також помічник народного депутата — Хількевич В.В. працював керівником на підприємстві Романа Мілешка — на ПрАТ "Авіакомпанія Константа". Довірена особа кандидата в народні депутати Ігоря Копитіна на виборах 2019 року — Казанцев Володимир Олегович працював посадовою особою з правом підпису в компанії ТОВ "ІНКОМПАС" у той час, коли Роман Мілешко був її співвласником. А також Казанцев В.О. проживав в одному селі з Романом Мілешком — АРК, Сакський район, смт. Новофедорівка.

Грошей мало — не біда, як є друзів череда

Після початку повномасштабного вторгнення у нардепа Ігоря Копитіна з'явилися колосальні можливості. І він ними користується не лише задля реєстрації бортів свого друга-бізнесмена.

Якщо припустити, що дружба між Ігорем Копитіним та Романом Мілешком уже призвела до купівлі автівки, а потім дійшло до ДТП, в якій дивом залишилися живими і водій, і сам нардеп, то тиск на державу в інтересах цієї дружби, вже привів до куди гірших наслідків.

Як радянські та російські запчастини опинились на українських вертольотах

Під час проведення наради 08 лютого 2024 року у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України з питання подальшої експлуатації повітряних суден та їх компонентів розробки та/або виробництва колишнього СРСР та СНД представником від Служби Безпеки України було повідомлено Роману Мілешку, який представляв інтереси ТОВ "НЗОПЕРЕЙШІНС" як власник, про факти придбання та встановлення на вертольоти агрегатів виробництва та ремонту на підприємствах військово-промислового комплексу країни-агресора, рік виготовлення або ремонту яких датований після дати повномасштабного вторгнення. Зокрема, це генератори СГС-40 виробництва Акціонерного товариства "Новосибірський завод ім. Чкалова", з датою ремонту квітень 2022 року, двигуни, хвостовий вал, гідропідсилювачі КАУ-30Б ремонту ТОВ "ОСКАР АВІА", постачання лютий 2022 року, гвинти рульові, ремонту Московського машинобудівного заводу "Вперед" у квітні 2022 року, лопаті рульового гвинта Московського машинобудівного заводу, виробництва квітня 2022 року, лопаті рульового гвинта ремонту Акціонерного товариства "НЦВ Міль і Камов" лютого 2023, головний редуктор ВР-14, ремонт травень 2023 року Акціонерного товариства "Редуктор ПМ", та інші.

Комусь війна — горе, а комусь — гроші

Компанії Романа Мілешка, які прямо або опосередковано належать йому або підконтрольні йому, за допомогою Ігоря Копитіна почали отримувати замовлення на ремонти, переобладнання та обслуговування різних типів повітряних суден. Фактично більшість державних замовлень у цій сфері опинились у компаній зі згаданого списку.

На третій рік повномасштабного вторгнення маємо ситуацію, що контрактів у згаданих фірм стало багато, а в державних гігантів, таких як ПАТ "Мотор-Січ" або ДП "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" майже не залишилось.

Є ще один гігант — АТ "АНТОНОВ". Але і там директором призначили Євгена Гаврилова, одного з колишніх керівників ПрАТ "Авіакомпанія "Константа" та ТОВ "КСЄНА" — вони з того ж списку підконтрольних Роману Мілешку, який працює з компаніями країни-агресора.

Йдеться про монополізацію авіаремонтної галузі України підприємствами з групи компаній Романа Мілешка. Це загрожує національній безпеці? Чи не почне дружба Роман Мілешка та Ігоря Копитіна впливати негативно на авіаційну галузь України?

Чи зацікавлена наша держава в збагаченні одного бізнесмена та іншого народного депутата, коли при цьому державні стратегічні підприємства простоюють і несуть збитки?

Чи є нормальним те, що компанії, які фактично монополізували одну з оборонних галузей, працюють з країною-агресором та дозволяють собі завищувати вартість послуг, порівняно з державними гігантами? Прикриваючись патріотичними лозунгами, завдають удар по обороноздатності України.

Сподіваємось, усе викладене спонукає правоохоронні органи України задаватися питаннями, знаходити на них відповіді та здійснити дії відповідно до українського законодавства.