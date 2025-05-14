Дружба на миллионы или откуда у народного депутата Копытина новенький "крузак"

Представить, что в стране, которая защищается от агрессора, есть люди, которые берут в аренду или покупают запчасти к одной из ключевых для оборонки отраслей у граждан этой страны-агрессора... Трудно, но это будет история именно о торговле на крови, о продвижении вражеских интересов в украинскую оборонку да еще и под прикрытием народных депутатов. История о сфере ремонта вертолетов в частности и в целом авиационного оборудования Вооруженных Сил Украины. Эту тему уже поднимали журналисты из "СтопКор". Но мы, работая с материалами, нашли еще некоторые факты. Наш материал будет состоять из нескольких частей и опишет суть злодеяний в котором фигурирует народный депутат Игорь Копытин.

В главных ролях: нардепы, украинский бизнесмен, иностранцы под санкциями, а также контракты с подсанкционными фирмами.

Факты, изложенные в этом материале никогда бы не должны были произойти, но они часть нашей с вами реальности. Верим, что можем придать огласку этой запутанной истории, чтобы прекратить произвол и запустить процессы расследований не журналистских, а силовых структур.

Автопроисшествие, которое привлекло внимание к депутату

В августе 2024 года, когда авто в пользовании народного депутата попало в ДТП, вся страна вместе с журналистами "Украинской правды" задавалась вопросами, откуда у него "водитель", который якобы работает в ГУР, откуда у него новенькая Toyota Land Cruiser Prado и почему номерные знаки автомобиля являются номерными знаками прикрытия. Здесь будет ответ на эти вопросы.

Итак, мы посмотрели на деятельность Игоря Копытина, который на новеньком автомобиле, который не вписывается в официальные доходы нардепа, попал в ДТП возле Белой Церкви.

Если поинтересоваться, чем занимался народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин в первые дни полномасштабного вторжения россии, то выяснится, что он с еще одним депутатом, тоже членом этого же комитета Федором Вениславским, давил на Государственную авиационную службу. Если предположить, что Федора Вениславского ввели в заблуждение, то сам Игорь Копытин прекрасно понимал, что он делал, и какие подсанкционные персонажи стоят за деятельностью компаний, чьи интересы он лоббирует.

В то время, когда оккупанты угрожали Киеву, а силы обороны Украины противостояли окружению столицы и только начинали оттеснять врага, двое народных депутатов занимались тем, что писали письма к Председателю Государственной авиационной службы Украины Александру Бильчуку. Они требовали поддержки ООО "НЗОПЕРЕЙШИНС" — запомним это название. Двое нардепов настаивали на положительном решении вопроса срочной регистрации двух вертолетов: Ми-171 и Ми-171Е. И таки добились этой регистрации. Письма от двух нардепов, еще и из профильного комитета безопасности Верховной Рады, сработали.

Несмотря на отсутствие правовых оснований, в результате давления вертолеты таки были внесены в Государственный реестр гражданских воздушных судов Украины с 20 и с 28 марта 2022 года соответственно.

В распоряжении редакции есть документы и утверждения, которые свидетельствуют, что Игорь Копытин действовал в интересах одного "авиатора в третьем поколении". Это объясняет происхождение его состояния.

А кто же такой авиатор в третьем поколении?

Знакомьтесь. Близкий друг Игоря Копытина. Милешко Роман Викторович — владелец и совладелец группы компаний авиационной отрасли.

В группу компаний, которые принадлежат прямо или контролируются персонажем, который нас заинтересовал, входят:

- ООО "НЗОПЕРЕЙШИНС" (то самое, в поддержку которого письма нардепов);

- ООО НПФ "МС АВИА-ГРЕЙД";

- ЗАО "Авиакомпания Константа";

- ООО "ИНКОМПАС";

- ООО "КСЕНА";

- Компания во фризоне — "EXPEDITION AVIATION (FZC)" Объединенные Арабские Эмираты.

И по "странному стечению обстоятельств" некоторые из этих компаний сейчас выполняют большинство государственных заказов, связанных с ремонтом авиации, включая военную. То есть, Игорь Копытин, став членом комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, после начала полномасштабного вторжения и тесного сотрудничества с ГУР, активно пользуется статусом народного депутата и продвигает интересы своего друга Романа Милешко.

Роман Милешко продолжает семейные традиции. Их династия в авиационном бизнесе на протяжении десятилетий. "Авиатор во втором поколении", то есть — отец Романа — Виктор Стефанович Милешко принимал активное участие в политической деятельности россии и занимал высокие должности в авиационной промышленности страны-агрессора. Он возглавлял международное общественное движение "Славянский анклав единого мира", был заместителем руководителя постоянного представительства так называемого Правительства Автономной Республики Крым в составе россии, был заместителем генерального директора авиационной компании "Сухой", руководителем программы в акционерном обществе "Научно-производственная авиационная Корпорация "ИРКУТ" — российская авиастроительная корпорация, штаб-квартира которой расположена в москве (по информации из реестра судебных решений).

Конечно, можно сказать, что дети не отвечают за поступки своих родителей, если бы не факты, которые мы разоблачили.

Друг моего друга — мой друг? Или все же: россияне нам не друзья?

Интересные персонажи, эти авиаторы в нескольких поколениях. Причастность семьи Милешко к авиации в течение десятков лет, а также факт проживания в Крыму объясняет связи Романа Викторовича с некоторыми российскими бизнесменами.

Нас заинтересовали, в частности, связи с семьей Пальчик — также выходцами из Крыма, которые имеют разветвленную сеть предприятий, занимающихся поставкой авиационной и, в частности, вертолетной техники, запасных частей и агрегатов, являются владельцами компаний "LINKER (FZE)" и "AMIS (FZE)", зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах.

А заинтересовали, потому что в соответствии с Исполнительным приказом Президента США от 15 апреля 2021 №1424 (санкционная программа) против компании LINKER (FZE) введены санкции, как против компании, которая участвует в экспорте критически важных технологий и оборудования для российского оборонно-промышленного комплекса.

В Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины, размещенном на сайте Государственной авиационной службы Украины находим минимум три операции, на которые стоит обратить внимание:

- ООО "НЗОПЕРЕЙШИНС", бенефициарным владельцем которой является Роман Милешко, арендует вертолет Ми-17-1В государственный и регистрационный знак UR-HZD, принадлежащий компании "LINKER (FZE)";

- ЗАО "Авиакомпания Константа", бенефициарным владельцем которой является Роман Милешко, арендует самолет Ан-74Т-100 государственный и регистрационный знак UR-UZN, принадлежащий компании "AMIS (FZE)".

- В 2023 компания "Expedition Aviation FZC", которая тоже контролируется Милешко, приобрела вертолет Ми-17-1В у компании "AMIS (FZE)", который затем передала в аренду ООО "НЗОПЕРЕЙШИНС".

Еще раз, владельцем компании "LINKER (FZE)" согласно свидетельству о регистрации компании является гражданка россии — Пальчик В.К. Эта гражданка страны-агрессора является женой другого гражданина страны-агрессора Пальчика О. И. Согласно письму государственного органа Республики Перу — Пальчик О. И. является владельцем и законным представителем компании AMIS (FZE).

Кроме того, бенефициарное участие Пальчика Алексея Ивановича зарегистрировано в российских предприятиях "Хелистар", "Техноград", "Навикас", "Авасити".

Если принять во внимание, что компании AMIS (FZE) и LINKER (FZE) связаны с гражданами россии, которые получают выгоду в ряде российских предприятий, которые платят налоги и сборы в бюджет страны-агрессора, то Роман Милешко, компании которого прямо или косвенно принадлежат ему или подконтрольны ему, уплачивая арендную плату, покупая борта во время войны, осуществляет финансирование военно-оборонного комплекса страны-агрессора.

Да, простыми словами, друг нардепа берет в аренду и покупает у россиян. И не просто что-то, а воздушные суда. Умножает свои доходы и до сих пор не в санкционном списке.

Грузинский или снова российский след?

Что касается вертолетов, которые были экстренно внесены в Государственный реестр гражданских воздушных судов Украины 20 и 28 марта 2022, то владельцем одного воздушного судна является компания "AVIASERVICE LLC". Эксплуатант — ООО "НЗОПЕРЕЙШИНС" — эту компанию мы упоминали в перечне как такую, где бенефициарным владельцем является Роман Милешко.

Но владельцы компании "AVIASERVICE LLC" — тоже интересные персонажи и заслуживают отдельного внимания.

Олигарх Бидзина Иванишвили, основатель партии "Грузинская мечта", которая якобы победила на всех выборах в Грузии. Его еще часто называют "близким союзником путина". Он передал в эксплуатацию компаниям Романа Милешко семь вертолетов, а также подконтрольных ему менеджеров для управления иностранными авиакомпаниями, соучредителями которых является Роман Милешко.

Роман Милешко был соучредителем "AERO EXPEDITION" — 49%, "EXPEDITION AVIATION" — 70%.

Директором "AVIASERVICE LLC" является Алеко Ткемаладзе, который также является соучредителем "AERO EXPEDITION". Директором "AERO EXPEDITION" является Георгий Чиргадзе, который является директором "EXPEDITION AVIATION".

Авиакомпания ООО "НЗОПЕРЕЙШИНС" эксплуатировала семь вертолетов, которые ранее принадлежали авиакомпании "AVIASERVICE LLC", владельцем которой был Бидзина Иванишвили через ООО "Аэро Ротор Холдинг" и кипрский оффшор "Vanity Overseas Limited".

Компания Романа Милешко "EXPEDITION AVIATION" была посредником в предоставлении вертолетов Ми-8 между заказчиком — французскими военными властями и эксплуатантами: российской компанией "ПАНХ" и грузинской компанией "AVIASERVICE LLC".

Таким образом, группа компаний гражданина Романа Милешко проводит финансовые и торговые операции с представителями грузинской власти, которые тесно связаны с российским бизнесом и в отношении которых введены санкции Указом Президента Украины от 5 декабря 2024 года No 816/2024.

Что объединяет Игоря Копытина и Романа Милешко?

Как мы вышли на этот подозрительный тандем народного депутата Игоря Копытина и украинского бизнесмена, который во время войны открыто торгует с россиянами и с грузинами -"друзьями путина"? Есть свидетельства о тесных деловых и дружеских отношениях между семьями Милешко и Копытиных.

Роман Милешко и родной брат Игоря Копытина — Владимир Копытин — одновременно учились в Харьковском институте летчиков ВВС Украины.

Кроме того, Роман Милешко работал и получал доходы на предприятии, принадлежащем Игорю Копытину и членам его семьи — ООО "РОТОР УКРАИНА".

Также помощник народного депутата — Хилькевич В.В. работал руководителем на предприятии Романа Милешко — на ЗАО "Авиакомпания Константа". Доверенное лицо кандидата в народные депутаты Игоря Копытина на выборах 2019 года — Казанцев Владимир Олегович работал должностным лицом с правом подписи в компании ООО "ИНКОМПАС" в то время, когда Роман Милешко был ее совладельцем. А также Казанцев В.О. проживал в одном селе с Романом Милешко — АРК, Сакский район, пгт. Новофедоровка.

Денег мало — не беда, как есть друзей череда

После начала полномасштабного вторжения у нардепа Игоря Копытина появились колоссальные возможности. И он ими пользуется не только для регистрации бортов своего друга-бизнесмена.

Если предположить, что дружба между Игорем Копытиным и Романом Милешко уже привела к покупке автомобиля, а затем дошло до ДТП, в которой чудом остались живы и водитель, и сам нардеп, то давление на государство в интересах этой дружбы, уже привело к куда худшим последствиям.

Как советские и российские запчасти оказались на украинских вертолетах

Во время проведения совещания 08 февраля 2024 года в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины по вопросу дальнейшей эксплуатации воздушных судов и их компонентов разработки и/или производства бывшего СССР и СНГ представителем от Службы Безопасности Украины было сообщено Роману Милешко, который представлял интересы ООО "НЗОПЕРЕЙШИНС" как владелец, о фактах приобретения и установки на вертолеты агрегатов производства и ремонта на предприятиях военно-промышленного комплекса страны-агрессора, год изготовления или ремонта которых датирован после даты полномасштабного вторжения. В частности, это генераторы СГС-40 производства Акционерного общества "Новосибирский завод им. Чкалова", с датой ремонта апрель 2022 года, двигатели, хвостовой вал, гидроусилители КАУ-30Б ремонта ООО "ОСКАР АВИА", поставки февраль 2022 года, винты рулевые, ремонта Московского машиностроительного завода "Вперед" в апреле 2022 года, лопасти рулевого винта Московского машиностроительного завода, производства апреля 2022 года, лопасти рулевого винта ремонта Акционерного общества "НЦВ Миль и Камов" февраля 2023, главный редуктор ВР-14, ремонт май 2023 года Акционерного общества "Редуктор ПМ", и другие.

Кому-то война — горе, а кому-то — деньги

Компании Романа Милешко, которые прямо или косвенно принадлежат ему или подконтрольны ему, с помощью Игоря Копытина начали получать заказы на ремонты, переоборудование и обслуживание различных типов воздушных судов. Фактически большинство государственных заказов в этой сфере оказались у компаний из упомянутого списка.

На третий год полномасштабного вторжения имеем ситуацию, что контрактов у упомянутых фирм стало много, а у государственных гигантов, таких как ПАО "Мотор-Сич" или ГП "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" почти не осталось.

Есть еще один гигант — АО "АНТОНОВ". Но и там директором назначили Евгения Гаврилова, одного из бывших руководителей ЗАО "Авиакомпания "Константа" и ООО "КСЕНА" — они из того же списка подконтрольных Роману Милешко, который работает с компаниями страны-агрессора.

Речь идет о монополизации авиаремонтной отрасли Украины предприятиями из группы компаний Романа Милешко. Это угрожает национальной безопасности? Не начнет ли дружба Роман Милешко и Игоря Копытина влиять негативно на авиационную отрасль Украины?

Заинтересовано ли наше государство в обогащении одного бизнесмена и другого народного депутата, когда при этом государственные стратегические предприятия простаивают и несут убытки?

Является ли нормальным то, что компании, которые фактически монополизировали одну из оборонных отраслей, работают со страной-агрессором и позволяют себе завышать стоимость услуг, по сравнению с государственными гигантами? Прикрываясь патриотическими лозунгами, наносят удар по обороноспособности Украины.

Надеемся, все изложенное побуждает правоохранительные органы Украины задаваться вопросами, находить на них ответы и осуществить действия в соответствии с украинским законодательством.