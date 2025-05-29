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Грузинський олігарх Іванішвілі відмовився зустрітися з послом США: диппредставник мав послання від Трампа

Київ • УНН

 • 1162 перегляди

Засновник "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі відхилив зустріч з послом США Робін Даніган, яка мала передати звернення від адміністрації Трампа. Держсекретар США Марко Рубіо просив про цю зустріч.

Грузинський олігарх Іванішвілі відмовився зустрітися з послом США: диппредставник мав послання від Трампа

Раніше, на прохання держсекретаря США Марко Рубіо, посол СШАРобін Даніган звернулася до Іванішвілі з проханням про особисту зустріч.

Передає УНН із посиланням на допис на сайті диппредставництва США.

Деталі

Олігарх і засновник правлячої в Грузії партії "Грузинська мрія" та її почесний голова Бідзіна Іванішвілі відмовився від зустрічі з послом США Робін Даніган, яка мала передати йому офіційне повідомлення від адміністрації президента Дональда Трампа.

22 травня посол Даніган на прохання держсекретаря США Марко Рубіо звернулася до Іванішвілі з проханням про особисту зустріч. Про це підтверджує американська сторона.

Ось що відповів Іванішвілі

На тлі особистого шантажу я вважаю неправильним зустрічатися з послом і обговорювати державні справи

 - заявив почесний голова "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі.

Нагадаємо

У минулому році США призупиняли стратегічне партнерство з Грузією через антидемократичні дії уряду та партії "Грузинська мрія".

Уряд Португалії закликають не допускати партію "Грузинська мрія" до участі у сесії ПА ОБСЄ через утиски демократії. 

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Грузинська мрія
Марко Рубіо
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