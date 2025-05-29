Грузинський олігарх Іванішвілі відмовився зустрітися з послом США: диппредставник мав послання від Трампа
Київ • УНН
Засновник "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі відхилив зустріч з послом США Робін Даніган, яка мала передати звернення від адміністрації Трампа. Держсекретар США Марко Рубіо просив про цю зустріч.
Раніше, на прохання держсекретаря США Марко Рубіо, посол СШАРобін Даніган звернулася до Іванішвілі з проханням про особисту зустріч.
Передає УНН із посиланням на допис на сайті диппредставництва США.
Деталі
Олігарх і засновник правлячої в Грузії партії "Грузинська мрія" та її почесний голова Бідзіна Іванішвілі відмовився від зустрічі з послом США Робін Даніган, яка мала передати йому офіційне повідомлення від адміністрації президента Дональда Трампа.
22 травня посол Даніган на прохання держсекретаря США Марко Рубіо звернулася до Іванішвілі з проханням про особисту зустріч. Про це підтверджує американська сторона.
Ось що відповів Іванішвілі
На тлі особистого шантажу я вважаю неправильним зустрічатися з послом і обговорювати державні справи
Нагадаємо
У минулому році США призупиняли стратегічне партнерство з Грузією через антидемократичні дії уряду та партії "Грузинська мрія".
Уряд Португалії закликають не допускати партію "Грузинська мрія" до участі у сесії ПА ОБСЄ через утиски демократії.
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