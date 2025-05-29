Грузинский олигарх Иванишвили отказался встретиться с послом США: диппредставитель должен был передать послание от Трампа
Киев • УНН
Основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили отклонил встречу с послом США Робин Даниган, которая должна была передать обращение от администрации Трампа. Госсекретарь США Марко Рубио просил об этой встрече.
Ранее, по просьбе госсекретаря США Марко Рубио, посол США Робин Даниган обратилась к Иванишвили с просьбой о личной встрече.
Передает УНН со ссылкой на сообщение на сайте диппредставительства США.
Детали
Олигарх и основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" и ее почетный председатель Бидзина Иванишвили отказался от встречи с послом США Робин Даниган, которая должна была передать ему официальное сообщение от администрации президента Дональда Трампа.
22 мая посол Даниган по просьбе госсекретаря США Марко Рубио обратилась к Иванишвили с просьбой о личной встрече. Об этом подтверждает американская сторона.
Вот что ответил Иванишвили
На фоне личного шантажа я считаю неправильным встречаться с послом и обсуждать государственные дела
Напомним
В прошлом году США приостанавливали стратегическое партнерство с Грузией из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта".
Правительство Португалии призывают не допускать партию "Грузинская мечта" к участию в сессии ПА ОБСЕ из-за притеснений демократии.
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