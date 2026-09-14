Син Трампа прилетить у Грузію, щоб представити Trump Tower: інвестиції в об'єкт оцінюють у 2 млрд доларів

Наступного тижня у Тбілісі чекають Еріка Трампа – сина президента США Дональда Трампа та виконавчого віце-президента The Trump Organization. Він має прилетіти на офіційну презентацію проекту Trump Tower Tbilisi. Про це повідомив ізраїльсько-грузинський девелопер, співзасновник компанії Archi Мені Беніш в інтерв'ю виданню Ynet, передає УНН.

За його словами, бюджет одного лише закритого гала-вечора для міжнародних гостей та інвесторів перевищить $1 млн. Сам проект Беніш називає "вищим класом" для грузинської столиці. У розмові з журналістами він розкрив нові фінансові та технічні подробиці.

За даними "Новини Грузія", вежа Trump Tower стане центром комплексу The Downtown Tbilisi із шести хмарочосів загальною площею близько 600 тис. кв. м на території колишнього іподрому. Будівля до 70 поверхів та висотою близько 259 метрів має стати найвищою у Грузії.

Прямі будівельні витрати лише на центральну вежу (її площа близько 100 тис. кв. м) перевищать $200 млн, а загальні інвестиції у весь комплекс оцінюються у $2 млрд.

За словами Беніша, грузинські будівельні компанії не мають досвіду зведення об'єктів такого рівня та висотності. Наразі йде тендер — найімовірніше, генпідрядником стане велика закордонна компанія з Туреччини чи Азербайджану.

Будівлю проектує міжнародне бюро Gensler, а оздоблення та інтер'єр створюються за стандартами брендів рівня Four Seasons та Ritz-Carlton за прямою участю дизайнерів The Trump Organization.

Проект орієнтований на ультра-преміальний сегмент. На старті продажів житло запропонують за ціною від $7 до $10 тис. за кв. м, а на верхніх поверхах ціна може сягнути $15 000 за кв. м. Для ринку Грузії це абсолютний рекорд.

"Trump Tower стане найрозкішнішою будівлею у Тбілісі. В Ізраїлі 7000 доларів за квадратний метр — це смішна ціна, але там це буде найдорожчим будинком", — заявив бізнесмен.

Девелопери прямо кажуть, що не розраховують місцевих покупців. Головний акцент зроблено на закордонних інвесторах, дипломатах та експатах. Основний потік перших заявок йде з Дубая (від бізнесменів та резидентів ОАЕ), також продаж активно вестиметься в Ізраїлі, вже відкрито офіс у Герцлії.

Ynet посилається на звітність консалтингової компанії Galt & Taggart, нагадуючи, що у 2025 році саме ізраїльтяни стали головними іноземними покупцями нерухомості у Тбілісі (12% продажів проти 2% у громадян РФ).

Девелоперами проекту виступають Archi Group (Мені Беніш, Ілля Цулая), INVIA/Biograpi Living (Васил Пхакадзе), нью-йоркська Sapir Organization (Алекс Сапір), а також низка міноритарних інвесторів.

Грузинські партнери тісно пов'язані з правлячою партією: Цулая є екс-депутатом парламенту від "Грузинської мрії", а Пхакадзе – лояльним до влади бізнесменом. Обидва підприємці раніше публічно відкрито підтримували курс партії.

Земельну ділянку під майбутню вежу девелопери придбали у фонду сім'ї мільярдера-засновника UV Бідзіни Іванішвілі.

Як пише The Wall Street Journal, угоду про викуп майданчика сторони оформили ще 2023 року, а розрахунки проводилися поетапно. За даними видання, загальна сума виплат фонду Іванішвілі склала до $85 млн, а фінальну частину операції закрили у липні 2026 року.

WSJ з'ясував, що домовленість із Trump Organization про використання комерційного бренду грузинські підприємці уклали у травні 2026 року. Для підписання угоди інвестори особисто завітали до резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, де провели переговори з Еріком Трампом.