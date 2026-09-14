Сын Трампа прилетит в Грузию, чтобы представить Trump Tower: инвестиции в объект оценивают в 2 млрд долларов

На следующей неделе в Тбилиси ожидают Эрика Трампа — сына президента США Дональда Трампа и исполнительного вице-президента The Trump Organization. Он должен прилететь на официальную презентацию проекта Trump Tower Tbilisi. Об этом сообщил израильско-грузинский девелопер, сооснователь компании Archi Мени Бениш в интервью изданию Ynet, передает УНН.

По его словам, бюджет одного лишь закрытого гала-вечера для международных гостей и инвесторов превысит $1 млн. Сам проект Бениш называет «высшим классом» для грузинской столицы. В разговоре с журналистами он раскрыл новые финансовые и технические подробности.

По данным «Новости Грузия», башня Trump Tower станет центром комплекса The Downtown Tbilisi из шести небоскребов общей площадью около 600 тыс. кв. м на территории бывшего ипподрома. Здание высотой около 259 метров и до 70 этажей должно стать самым высоким в Грузии.

Прямые строительные расходы только на центральную башню (ее площадь — около 100 тыс. кв. м) превысят $200 млн, а общие инвестиции во весь комплекс оцениваются в $2 млрд.

По словам Бениша, грузинские строительные компании не имеют опыта возведения объектов такого уровня и высотности. Сейчас идет тендер — вероятнее всего, генподрядчиком станет крупная зарубежная компания из Турции или Азербайджана.

Здание проектирует международное бюро Gensler, а отделка и интерьер создаются по стандартам брендов уровня Four Seasons и Ritz-Carlton при непосредственном участии дизайнеров The Trump Organization.

Проект ориентирован на ультрапремиальный сегмент. На старте продаж жилье предложат по цене от $7 до $10 тыс. за кв. м, а на верхних этажах цена может достигнуть $15 000 за кв. м. Для рынка Грузии это абсолютный рекорд.

«Trump Tower станет самым роскошным зданием в Тбилиси. В Израиле 7000 долларов за квадратный метр — это смешная цена, но там это будет самым дорогим домом», — заявил бизнесмен.

Девелоперы прямо говорят, что не рассчитывают на местных покупателей. Основной акцент сделан на иностранных инвесторах, дипломатах и экспатах. Основной поток первых заявок идет из Дубая (от бизнесменов и резидентов ОАЭ), также продажи активно будут вестись в Израиле, офис в Герцлии уже открыт.

Ynet ссылается на отчетность консалтинговой компании Galt & Taggart, напоминая, что в 2025 году именно израильтяне стали главными иностранными покупателями недвижимости в Тбилиси (12% продаж против 2% у граждан РФ).

Девелоперами проекта выступают Archi Group (Мени Бениш, Илья Цулая), INVIA/Biograpi Living (Васил Пхакадзе), нью-йоркская Sapir Organization (Алекс Сапир), а также ряд миноритарных инвесторов.

Грузинские партнеры тесно связаны с правящей партией: Цулая является бывшим депутатом парламента от «Грузинской мечты», а Пхакадзе — лояльным властям бизнесменом. Оба предпринимателя ранее публично открыто поддерживали курс партии.

Земельный участок под будущую башню девелоперы приобрели у фонда семьи миллиардера — основателя UV Бидзины Иванишвили.

Как пишет The Wall Street Journal, соглашение о выкупе площадки стороны оформили еще в 2023 году, а расчеты проводились поэтапно. По данным издания, общая сумма выплат фонду Иванишвили составила до $85 млн, а финальную часть сделки закрыли в июле 2026 года.

WSJ выяснил, что договоренность с Trump Organization об использовании коммерческого бренда грузинские предприниматели заключили в мае 2026 года. Для подписания соглашения инвесторы лично прибыли в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, где провели переговоры с Эриком Трампом.