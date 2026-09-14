Сын Трампа прилетит в Грузию, чтобы представить Trump Tower: инвестиции в объект оценивают в 2 млрд долларов

$44.640.0251.510.01
ukenru
09:12 • 4718 просмотра
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги
08:35 • 3746 просмотра
Новых штрафов за превышение скорости не будет: Рада провалила законопроект
06:33 • 12290 просмотра
Дрон РФ попал в рейсовый автобус в Никопольском районе: пять погибших, семеро раненыхPhoto
Эксклюзив
06:01 • 18383 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
04:58 • 15813 просмотра
"Адские" санкции против РФ приблизились к принятию в США — осталось финальное голосование
04:45 • 15593 просмотра
Немецкие больницы готовятся к войне дронов и массовым жертвам, Бундесвер ожидает до 1000 раненых ежедневно
04:19 • 15403 просмотра
"АТЕШ" заявил о диверсии на заводе, который производит в Воронеже компоненты для ракет Х-101 и "Искандер-К"Video
16 сентября, 02:17 • 19699 просмотра
Украина может получить лицензию на производство ракет для Patriot, но есть нюанс
16 сентября, 01:17 • 17719 просмотра
Российский аналог Starlink за полгода так и не достиг рабочей орбиты, часть спутников РФ уже потеряла
16 сентября, 00:16 • 22330 просмотра
На концерт кобзона отправился генерал, который докладывал путину о якобы взятии Константиновки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1м/с
59%
751мм
Популярные новости
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 26695 просмотра
Законопроект о жестких санкциях против РФ вынесен на финальное рассмотрение в Палате представителей США16 сентября, 02:55 • 20517 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto16 сентября, 03:45 • 18202 просмотра
Сколько военных и техники потеряла Россия за сутки — данные ГенштабаPhoto04:08 • 8904 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 10055 просмотра
публикации
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги09:12 • 4700 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 10219 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
Эксклюзив
06:01 • 18378 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto16 сентября, 03:45 • 18367 просмотра
Международный день демократии: почему этот праздник актуален и сегодня15 сентября, 15:14 • 33038 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Вадим Филашкин
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 26903 просмотра
Стива Карелла назвали одним из самых привлекательных зрелых мужчин Голливуда — актер отреагировал на новый статус15 сентября, 23:07 • 27916 просмотра
Чака Норриса, Роберта Редфорда и звезду «Баффи» «забыли» почтить на «Эмми-2026»15 сентября, 22:05 • 26550 просмотра
Келли Осборн заявила, что никогда не помирится со старшей сестрой, и объяснила почему15 сентября, 21:06 • 27027 просмотра
Евровидение-2027: Украина начала прием заявок на национальный отбор15 сентября, 11:29 • 43978 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Шахед-136
9К720 Искандер
SpaceX Starship

Сын Трампа прилетит в Грузию, чтобы представить Trump Tower: инвестиции в объект оценивают в 2 млрд долларов

Киев • УНН

 • 4394 просмотра

Эрик Трамп представит в Тбилиси Trump Tower высотой 259 метров. Инвестиции в комплекс оценивают в $2 млрд, жильё будет стоить до $15 000 за м².

Сын Трампа прилетит в Грузию, чтобы представить Trump Tower: инвестиции в объект оценивают в 2 млрд долларов

На следующей неделе в Тбилиси ожидают Эрика Трампа — сына президента США Дональда Трампа и исполнительного вице-президента The Trump Organization. Он должен прилететь на официальную презентацию проекта Trump Tower Tbilisi. Об этом сообщил израильско-грузинский девелопер, сооснователь компании Archi Мени Бениш в интервью изданию Ynet, передает УНН.

По его словам, бюджет одного лишь закрытого гала-вечера для международных гостей и инвесторов превысит $1 млн. Сам проект Бениш называет «высшим классом» для грузинской столицы. В разговоре с журналистами он раскрыл новые финансовые и технические подробности.

По данным «Новости Грузия», башня Trump Tower станет центром комплекса The Downtown Tbilisi из шести небоскребов общей площадью около 600 тыс. кв. м на территории бывшего ипподрома. Здание высотой около 259 метров и до 70 этажей должно стать самым высоким в Грузии.

Прямые строительные расходы только на центральную башню (ее площадь — около 100 тыс. кв. м) превысят $200 млн, а общие инвестиции во весь комплекс оцениваются в $2 млрд.

По словам Бениша, грузинские строительные компании не имеют опыта возведения объектов такого уровня и высотности. Сейчас идет тендер — вероятнее всего, генподрядчиком станет крупная зарубежная компания из Турции или Азербайджана.

Здание проектирует международное бюро Gensler, а отделка и интерьер создаются по стандартам брендов уровня Four Seasons и Ritz-Carlton при непосредственном участии дизайнеров The Trump Organization.

Проект ориентирован на ультрапремиальный сегмент. На старте продаж жилье предложат по цене от $7 до $10 тыс. за кв. м, а на верхних этажах цена может достигнуть $15 000 за кв. м. Для рынка Грузии это абсолютный рекорд.

«Trump Tower станет самым роскошным зданием в Тбилиси. В Израиле 7000 долларов за квадратный метр — это смешная цена, но там это будет самым дорогим домом», — заявил бизнесмен.

Девелоперы прямо говорят, что не рассчитывают на местных покупателей. Основной акцент сделан на иностранных инвесторах, дипломатах и экспатах. Основной поток первых заявок идет из Дубая (от бизнесменов и резидентов ОАЭ), также продажи активно будут вестись в Израиле, офис в Герцлии уже открыт.

Ynet ссылается на отчетность консалтинговой компании Galt & Taggart, напоминая, что в 2025 году именно израильтяне стали главными иностранными покупателями недвижимости в Тбилиси (12% продаж против 2% у граждан РФ).

Девелоперами проекта выступают Archi Group (Мени Бениш, Илья Цулая), INVIA/Biograpi Living (Васил Пхакадзе), нью-йоркская Sapir Organization (Алекс Сапир), а также ряд миноритарных инвесторов.

Грузинские партнеры тесно связаны с правящей партией: Цулая является бывшим депутатом парламента от «Грузинской мечты», а Пхакадзе — лояльным властям бизнесменом. Оба предпринимателя ранее публично открыто поддерживали курс партии.

Земельный участок под будущую башню девелоперы приобрели у фонда семьи миллиардера — основателя UV Бидзины Иванишвили.

Как пишет The Wall Street Journal, соглашение о выкупе площадки стороны оформили еще в 2023 году, а расчеты проводились поэтапно. По данным издания, общая сумма выплат фонду Иванишвили составила до $85 млн, а финальную часть сделки закрыли в июле 2026 года.

WSJ выяснил, что договоренность с Trump Organization об использовании коммерческого бренда грузинские предприниматели заключили в мае 2026 года. Для подписания соглашения инвесторы лично прибыли в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, где провели переговоры с Эриком Трампом.

Антонина Туманова

Новости МираНедвижимость
Недвижимость
Грузинская мечта
Израиль
Бидзина Иванишвили
Дубай
Объединенные Арабские Эмираты
Флорида
Грузия