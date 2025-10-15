Грузія запроваджує безстрокову заборону на виїзд для засуджених за економічні злочини

Парламент Грузії розглядає поправки, що забороняють засудженим за економічні та майнові злочини виїжджати з країни до повної виплати компенсації. Механізм стане автоматичним та безстроковим, дозволяючи перетин кордону лише за згодою потерпілого або відшкодування збитків.