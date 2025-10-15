$41.750.14
18:12 • 10165 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 23676 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
15 жовтня, 10:14 • 37374 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 30846 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 30602 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 25331 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
15 жовтня, 08:03 • 19374 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 18077 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
15 жовтня, 07:17 • 37385 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 37319 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Грузія запроваджує безстрокову заборону на виїзд для засуджених за економічні злочини

Київ • УНН

 • 1160 перегляди

Парламент Грузії розглядає поправки, що забороняють засудженим за економічні та майнові злочини виїжджати з країни до повної виплати компенсації. Механізм стане автоматичним та безстроковим, дозволяючи перетин кордону лише за згодою потерпілого або відшкодування збитків.

У Грузії засудженим за економічні та майнові злочини заборонять виїжджати з країни до повної виплати компенсації постраждалій стороні. Відповідні поправки ініціювала правляча партія "Грузинська мрія", передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".

Деталі

Парламент Грузії розглядає в прискореному режимі. Зміни вже підтримав комітет із юридичних питань.

Обов'язок компенсувати збитки покладається на засуджених за грабіж, крадіжку у великих розмірах, здирство, шахрайство, незаконне присвоєння цінних документів та майна, пошкодження чи знищення об'єктів культурного, історичного та наукового значення, військового майна.

При цьому зажадати компенсацію потерпілий може, як у самого засудженого, так і через його близьких родичів і навіть осіб, пов'язаних з ним.

Наразі термін заборони на виїзд із країни становить до 16 років. При цьому обмеження може задіяти лише суд. Після прийняття поправок механізм стане автоматичним та безстроковим. Засудженому буде дозволено перетинати кордон лише у двох випадках: за згодою потерпілого або відшкодування збитків.

Положення про компенсації з'явилися у законі лише місяць тому. У ГМ прямо говорили, що їхнім інспіратором став Георгій Бачіашвілі – фінансист, засуджений за крадіжку майже 9 тис. біткоїнів у засновника партії влади Бідзини Іванішвілі.

Зустріч глави ОБСЄ та прем'єра Грузії скасували: хто передумав і до чого тут мітинги15.10.25, 20:10 • 1832 перегляди

Антоніна Туманова

Новини Світу
Грузинська мрія
Бідзіна Іванішвілі
Грузія