Грузія запроваджує безстрокову заборону на виїзд для засуджених за економічні злочини
Київ • УНН
Парламент Грузії розглядає поправки, що забороняють засудженим за економічні та майнові злочини виїжджати з країни до повної виплати компенсації. Механізм стане автоматичним та безстроковим, дозволяючи перетин кордону лише за згодою потерпілого або відшкодування збитків.
У Грузії засудженим за економічні та майнові злочини заборонять виїжджати з країни до повної виплати компенсації постраждалій стороні. Відповідні поправки ініціювала правляча партія "Грузинська мрія", передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".
Деталі
Парламент Грузії розглядає в прискореному режимі. Зміни вже підтримав комітет із юридичних питань.
Обов'язок компенсувати збитки покладається на засуджених за грабіж, крадіжку у великих розмірах, здирство, шахрайство, незаконне присвоєння цінних документів та майна, пошкодження чи знищення об'єктів культурного, історичного та наукового значення, військового майна.
При цьому зажадати компенсацію потерпілий може, як у самого засудженого, так і через його близьких родичів і навіть осіб, пов'язаних з ним.
Наразі термін заборони на виїзд із країни становить до 16 років. При цьому обмеження може задіяти лише суд. Після прийняття поправок механізм стане автоматичним та безстроковим. Засудженому буде дозволено перетинати кордон лише у двох випадках: за згодою потерпілого або відшкодування збитків.
Положення про компенсації з'явилися у законі лише місяць тому. У ГМ прямо говорили, що їхнім інспіратором став Георгій Бачіашвілі – фінансист, засуджений за крадіжку майже 9 тис. біткоїнів у засновника партії влади Бідзини Іванішвілі.
