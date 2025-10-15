$41.750.14
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:17 • 34200 перегляди
Зустріч глави ОБСЄ та прем'єра Грузії скасували: хто передумав і до чого тут мітинги

Київ • УНН

 • 826 перегляди

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе скасував зустріч з головою ОБСЄ Еліною Валтонен через її участь в антиурядовому мітингу. Валтонен стверджує, що скасувала зустріч сама через зміну графіка.

Зустріч глави ОБСЄ та прем'єра Грузії скасували: хто передумав і до чого тут мітинги

В уряді Грузії заявили, що прем'єр Іраклій Кобахідзе скасував зустріч із чинним головою ОБСЄ, головою МЗС Філяндії Еліною Валтонен після її появи на антиурядовому мітингу у Тбілісі. Проте Валтонен стверджує, що зустріч скасовано за її власною ініціативою, передає УНН.

Що кажуть в уряді Грузії?

У зв'язку із вчорашньою участю у протизаконному мітингу та хибними заявами прем'єр-міністр скасував заплановану зустріч із главою МЗС Фінляндії 

– йдеться у поширеній заяві уряду Грузії.

Яку причину озвучила глава ОБСЄ?

Чинна голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен у коментарі фінському виданню Helsingin Sanomat заявила, що зустріч із прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе було скасовано за її власною ініціативою через зміну графіка.

"На жаль, мені самій довелося скасувати зустріч з прем'єр-міністром, щоб встигнути в Азербайджан", - сказала Валтонен, зазначивши, що повідомила грузинську сторону ще напередодні ввечері.

За даними видання, в рамках свого турне країнами Південного Кавказу Вадлтонен планувала зустрітися з керівництвом Азербайджану 14 жовтня, проте плани змінилися через раптовий від'їзд президента Ільхама Алієва на "Саміт світу" по Газі, організований президентом США Дональдом Трампом у Єгипті. Валтонен довелося переносити переговори із ним середу.

Додамо

Як повідомляє "Новини Грузія", депутат правлячої "Грузинської мрії" Тенгіз Шарманашвілі назвав заяву глави МЗС Фінляндії "вигадкою". За його словами, "неймовірно", щоб призначені "дипломатичними каналами" зустрічі відставали від графіка хоча б на хвилину.

"Уявіть, що через зміну графіка (вона каже): знаєте, що, пане прем'єр-міністр, я не можу з вами зустрітися, у мене інші справи. Судіть самі, наскільки серйозна така заява", — заявив Шарманашвілі в ефірі "Імеді".

Вранці 15 жовтня адміністрація уряду Грузії поширила заяву, в якій говорилося, що Кобахідзе скасував зустріч із главою МЗС Фінляндії через її участь у "незаконному мітингу та хибних заявах" про Грузію. В уряді залишилися незадоволені тим, що Валтонен після зустрічі з главою МЗС Грузії Макою Бочорішвілі вирушила на протестну акцію у центрі Тбілісі. Вона висловила підтримку демонстрантам, які майже рік вимагають дострокових парламентських виборів, вважаючи нинішню владу нелегітимною.

Антоніна Туманова

