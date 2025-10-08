Прем'єр Грузії про можливе скасування безвізу: "європейська бюрократія" роздратована вибором грузинського народу

Європейська бюрократія роздратована вибором грузинського народу та його боротьбою за мир. Про це заявив прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе, коментуючи загрозу скасування безвізового режиму з ЄС, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Коли прессекретар Євросоюзу відкрито підтримує спробу перевороту, оголошену Паатою Бурчуладзе, ви самі бачите, якого абсурду дійшла європейська бюрократія. На цьому тлі вже нічого не дивуєшся. Однак, незважаючи на роздратування, а вони дійсно роздратовані грузинським народом, його вибором, його боротьбою за мир і свободу, я все ж таки сумніваюся, що вони підуть на такий непродуманий крок – спробують покарати грузинський народ скасуванням безвізового режиму – заявив Кобахідзе.

За його оцінкою, влада Грузії "робить все заради євроінтеграції", проводячи всі необхідні реформи. Кобахідзе вважає, що Грузія є лідером серед країн кандидатів на вступ до ЄС "за всіма об'єктивними критеріями" — від демократичного розвитку до свободи бізнесу.

Решта залежить від того, наскільки прагматичним виявиться підхід Євросоюзу. Якщо вони будуть прагматичні, то 2030 року ми станемо членом ЄС. Ми боремося за свободу, а коли борешся за свободу, стояти в черзі по візу — питання десяте – сказав Кобахідзе.

У липні Єврокомісія попередила Тбілісі про ризик втратити безвізовий режим у разі невиконання восьми умов. У тому числі скасування законів про іноагентів та "ЛГБТ-пропаганду", а також захист свободи зборів та висловлювання думок. Терміном виконання називалося 31 серпня. У відповідь Тбілісі запевнив Брюссель у "прихильності до євроінтеграції", одночасно вказавши на "гарантію суверенного права регулювати внутрішні справи".

Кобахідзе раніше називав загрозу припинення безвізового режиму з ЄС "ганебною спробою шантажу", виключивши при цьому скасування спірних законів.

Контекст

У вівторок Європарламент дав "зелене світло" законопроекту, який дозволить спростити зупинення безвізу для Грузії та інших країн.

Відповідно до змін, ЄС зможе призупинити привілеї, якщо країна порушує права людини або провадить ворожі дії. Додали й нові ризики: невідповідність візовій політиці ЄС та "золоті паспорти" за інвестиції, які перетворюють країни на хаби для нелегалів. Законопроект також допускає часткове скасування безвізу для країн, де порушуються норми міжнародного права – для високопосадовців та силовиків.