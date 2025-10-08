Премьер Грузии о возможной отмене безвиза: "европейская бюрократия" раздражена выбором грузинского народа

Европейская бюрократия раздражена выбором грузинского народа и его борьбой за мир. Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя угрозу отмены безвизового режима с ЕС, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Когда пресс-секретарь Евросоюза открыто поддерживает попытку переворота, объявленную Паатой Бурчуладзе, вы сами видите, до какого абсурда дошла европейская бюрократия. На этом фоне уже ничему не удивляешься. Однако, несмотря на раздражение, а они действительно раздражены грузинским народом, его выбором, его борьбой за мир и свободу, я все же сомневаюсь, что они пойдут на такой непродуманный шаг – попытаются наказать грузинский народ отменой безвизового режима – заявил Кобахидзе.

По его оценке, власти Грузии "делают все ради евроинтеграции", проводя все необходимые реформы. Кобахидзе считает, что Грузия является лидером среди стран-кандидатов на вступление в ЕС "по всем объективным критериям" — от демократического развития до свободы бизнеса.

Остальное зависит от того, насколько прагматичным окажется подход Евросоюза. Если они будут прагматичны, то в 2030 году мы станем членом ЕС. Мы боремся за свободу, а когда борешься за свободу, стоять в очереди за визой — вопрос десятый – сказал Кобахидзе.

В Грузии против протестующих, правозащитников и СМИ направлены репрессии, подобные российским - AP

В июле Еврокомиссия предупредила Тбилиси о риске потерять безвизовый режим в случае невыполнения восьми условий. В том числе отмены законов об иноагентах и "ЛГБТ-пропаганде", а также защиты свободы собраний и выражения мнений. Сроком выполнения называлось 31 августа. В ответ Тбилиси заверил Брюссель в "приверженности евроинтеграции", одновременно указав на "гарантию суверенного права регулировать внутренние дела".

Кобахидзе ранее называл угрозу прекращения безвизового режима с ЕС "позорной попыткой шантажа", исключив при этом отмену спорных законов.

ЕС раскритиковал местные выборы в Грузии из-за подавления инакомыслия

Контекст

Во вторник Европарламент дал "зеленый свет" законопроекту, который позволит упростить приостановку безвиза для Грузии и других стран.

Согласно изменениям, ЕС сможет приостановить привилегии, если страна нарушает права человека или совершает враждебные действия. Добавили и новые риски: несоответствие визовой политике ЕС и "золотые паспорта" за инвестиции, которые превращают страны в хабы для нелегалов. Законопроект также допускает частичную отмену безвиза для стран, где нарушаются нормы международного права – для высокопоставленных чиновников и силовиков.