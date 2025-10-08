Премьер Грузии о возможной отмене безвиза: "европейская бюрократия" раздражена выбором грузинского народа

$41.320.03
48.170.10
ukenru
17:48 • 614 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
17:38 • 2096 просмотра
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
13:46 • 17840 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 32261 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 29320 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08 • 28552 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05 • 26017 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55 • 22026 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
8 октября, 07:23 • 19894 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01 • 22054 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.2м/с
90%
749мм
Популярные новости
Залужный начинает формировать команду для участия в выборах президента и парламента Украины - СМИ8 октября, 09:03 • 6160 просмотра
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроныPhoto8 октября, 09:38 • 20949 просмотра
Швейцария ограничивает статус защиты украинцам из отдельных регионов8 октября, 10:56 • 8118 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto8 октября, 11:27 • 21441 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко11:59 • 17889 просмотра
публикации
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
13:46 • 17837 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру12:14 • 32258 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко11:59 • 18048 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 29318 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto8 октября, 11:27 • 21603 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Фридрих Мерц
Ираклий Кобахидзе
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности16:22 • 2238 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 29288 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 43759 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 46561 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 97854 просмотра
Актуальное
Financial Times
WhatsApp
Signal
Facebook
E-6 Mercury

Премьер Грузии о возможной отмене безвиза: "европейская бюрократия" раздражена выбором грузинского народа

Киев • УНН

 • 1130 просмотра

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что европейская бюрократия раздражена выбором грузинского народа и его борьбой за мир. Он выразил сомнение в отмене безвизового режима с ЕС, несмотря на предупреждения Еврокомиссии о невыполнении восьми условий.

Премьер Грузии о возможной отмене безвиза: "европейская бюрократия" раздражена выбором грузинского народа

Европейская бюрократия раздражена выбором грузинского народа и его борьбой за мир. Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя угрозу отмены безвизового режима с ЕС, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Когда пресс-секретарь Евросоюза открыто поддерживает попытку переворота, объявленную Паатой Бурчуладзе, вы сами видите, до какого абсурда дошла европейская бюрократия. На этом фоне уже ничему не удивляешься. Однако, несмотря на раздражение, а они действительно раздражены грузинским народом, его выбором, его борьбой за мир и свободу, я все же сомневаюсь, что они пойдут на такой непродуманный шаг – попытаются наказать грузинский народ отменой безвизового режима 

– заявил Кобахидзе.

По его оценке, власти Грузии "делают все ради евроинтеграции", проводя все необходимые реформы. Кобахидзе считает, что Грузия является лидером среди стран-кандидатов на вступление в ЕС "по всем объективным критериям" — от демократического развития до свободы бизнеса.

Остальное зависит от того, насколько прагматичным окажется подход Евросоюза. Если они будут прагматичны, то в 2030 году мы станем членом ЕС. Мы боремся за свободу, а когда борешься за свободу, стоять в очереди за визой — вопрос десятый 

– сказал Кобахидзе.

В Грузии против протестующих, правозащитников и СМИ направлены репрессии, подобные российским - AP04.10.25, 12:09 • 4411 просмотров

В июле Еврокомиссия предупредила Тбилиси о риске потерять безвизовый режим в случае невыполнения восьми условий. В том числе отмены законов об иноагентах и "ЛГБТ-пропаганде", а также защиты свободы собраний и выражения мнений. Сроком выполнения называлось 31 августа. В ответ Тбилиси заверил Брюссель в "приверженности евроинтеграции", одновременно указав на "гарантию суверенного права регулировать внутренние дела".

Кобахидзе ранее называл угрозу прекращения безвизового режима с ЕС "позорной попыткой шантажа", исключив при этом отмену спорных законов.

ЕС раскритиковал местные выборы в Грузии из-за подавления инакомыслия06.10.25, 07:14 • 3857 просмотров

Контекст

Во вторник Европарламент дал "зеленый свет" законопроекту, который позволит упростить приостановку безвиза для Грузии и других стран.

Согласно изменениям, ЕС сможет приостановить привилегии, если страна нарушает права человека или совершает враждебные действия. Добавили и новые риски: несоответствие визовой политике ЕС и "золотые паспорта" за инвестиции, которые превращают страны в хабы для нелегалов. Законопроект также допускает частичную отмену безвиза для стран, где нарушаются нормы международного права – для высокопоставленных чиновников и силовиков.

Антонина Туманова

Новости Мира
Европейский парламент
Ираклий Кобахидзе
Европейская комиссия
Европейский Союз
Грузия