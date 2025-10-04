$41.280.00
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
08:00 • 10699 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 37129 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 56815 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 66772 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 62882 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 37342 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 51307 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 34141 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 21307 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Теги
Авторы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Грузии против протестующих, правозащитников и СМИ направлены репрессии, подобные российским - AP

Киев • УНН

 • 800 просмотра

Массовые протесты в Грузии продолжаются почти год, несмотря на аресты и штрафы, даже в день местных выборов. Репрессии против активистов, журналистов и правозащитников вызвали сравнение с Россией.

В Грузии против протестующих, правозащитников и СМИ направлены репрессии, подобные российским - AP

Массовые протесты в Грузии продолжаются уже почти год, несмотря на аресты и штрафы. Беспорядки не утихают даже в день местных выборов. Активистов, журналистов и правозащитников преследуют за участие в митингах против правительства, приостановившего переговоры о вступлении в ЕС. И репрессии в этой стране вызвали сравнение с соседом Грузии Россией, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Протесты в Грузии начались, когда правительство приостановило переговоры о вступлении в Европейский Союз. Этот шаг произошел после того, как давняя правящая партия "Грузинская мечта" победила на выборах, как утверждала оппозиция - сфальсифицировано.

Митинги продолжаются, несмотря на репрессии со стороны правительства с помощью законов, направленных против демонстрантов, правозащитных групп, неправительственных организаций и независимых СМИ, пишет издание.

На эти выходные, как указано, запланировано еще больше протестов, которые совпадают с местными выборами.

"Репрессии в этой южнокавказской стране с населением 3,7 миллиона человек вызвали сравнение с могущественным соседом Грузии и бывшим имперским правителем Россией, где президент Владимир Путин подавлял инакомыслие. "Грузинскую мечту" обвиняют в направлении страны в орбиту влияния Москвы", - говорится в публикации.

По словам заместителя директора организации Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии, эти жесткие меры являются беспрецедентными в истории независимости страны и неуклонно усиливаются. Human Rights Watch утверждает, что Грузия переживает "кризис прав".

Но активное гражданское общество Грузии оказывает сопротивление, и вопрос стал таким, "кто первым моргнет". Если это будет общественность и гражданское общество, они могут проснуться в авторитарной стране, приводятся в публикации слова одного из жителей страны.

Штрафы, избиения и тюремное заключение

Жестокие репрессии обострились после преимущественно мирных протестов в конце ноября 2024 года, когда в течение двух недель было задержано более 400 человек.

По меньшей мере 300 сообщили о жестоком избиении и других случаях жестокого обращения, сообщает Amnesty International. Группа утверждает, что значительная часть случаев происходит во время содержания под стражей и без свидетелей.

По данным Transparency International Georgia, антикоррупционной организации, между апрелем 2024 года и августом 2025 года по меньшей мере 76 человек столкнулись с уголовным преследованием во время протестов, более 60 человек были заключены в тюрьму. Количество преследований, вероятно, сейчас возросло, и десятки людей получили крупные штрафы.

Представитель Human Rights Watch говорит, что трудно оценить, сколько людей было оштрафовано, но он считает, что это могут быть тысячи. Штрафы выписываются автоматически, как, например, взимание платы за проезд по автомагистралям и штрафы за нарушение правил дорожного движения, а власти используют камеры наблюдения с распознаванием лиц.

Летом восемь лидеров оппозиции были заключены в тюрьму по обвинению в отказе сотрудничать с парламентским расследованием, а еще двое были арестованы позже по другим обвинениям. Оппозиция заявила, что эти аресты были политически мотивированными.

В августе власти заморозили банковские счета семи правозащитных групп. Прокуратура утверждала, что они поставляли демонстрантам такое снаряжение, как маски, перцовый спрей и защитные очки, которые использовались во время столкновений с полицией. Организации заявили, что снаряжение было предназначено для журналистов, освещавших митинги.

Более 230 представителей правящей партии Грузии оказались под западными санкциями31.07.25, 16:50 • 5010 просмотров

"Правительство пытается создать нарратив о попытках свержения правительства, нарушении конституции и совершении саботажа и насилия", - сказал Гурам Имнадзе из Центра социальной справедливости, организации, чьи средства были заморожены.

"Еще одна цель - "остановить всех независимых субъектов в стране, ограничить или сократить демократические свободные пространства в стране, (и) сделать независимых субъектов, таких как неправительственные организации, СМИ или отдельные активисты, неспособными поддерживать демократию", - сказал он.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе анонсировал в прошлом месяце иск против всех, кто считается подпадающим под эгиду Единого национального движения, радикальной оппозиции и иностранного влияния: "Против всех. Против всех, каждого".

Он утверждал, что протесты организованы и финансируются из-за рубежа.

"Ни один иностранный агент не сможет дестабилизировать ситуацию в стране", - добавил он, ссылаясь на законодательство, которое позволяет называть неправительственные организации, СМИ и отдельных лиц "иностранными агентами".

Призыв к давлению ЕС на правительство

В прошлом месяце Human Rights Watch и другие международные правозащитные организации призвали ЕС и его государства-члены "использовать все дипломатические и правовые инструменты, имеющиеся в их распоряжении, чтобы оказать давление на грузинских должностных лиц и представителей судебной власти, прокуратуры и правоохранительных органов, причастных к нарушениям прав человека и преследованию правозащитников и активистов гражданского общества".

В свою очередь, чиновник Европейской комиссии заявил AP, что "репрессивные действия, предпринятые грузинскими властями, далеки от того, чего можно ожидать от страны-кандидата".

"ЕС готов рассмотреть возвращение Грузии на путь вступления в ЕС, если власти предпримут убедительные шаги для преодоления отступления от демократии", - сказал чиновник.

Дополнение

Ранее УНН писал, что на местных выборах в Грузии 4 октября будет работать 81 международный наблюдатель, что значительно меньше, чем 1024 в 2021 году. ОБСЕ и авторитетные местные НПО отказались от наблюдения из-за позднего приглашения и законодательных ограничений.

Алена Уткина

Новости Мира
Владимир Путин
Ираклий Кобахидзе
Европейская комиссия
Европейский Союз
Грузия