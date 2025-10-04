У Грузії проти протестувальників, правозахисників та ЗМІ спрямовані репресії, подібні до російських - AP

$41.280.00
48.500.00
ukenru
08:29 • 4642 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
08:00 • 11556 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 37604 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 57198 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 67242 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 63090 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 37440 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 51329 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 34161 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 21332 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1м/с
54%
750мм
Популярнi новини
Чернігів зазнав нової атаки: у місті спалахнули пожежі4 жовтня, 00:38 • 16338 перегляди
Військові ЗСУ показали ефектне знищення російської гармати, САУ та міномета на Краматорському напрямкуVideo4 жовтня, 01:40 • 9644 перегляди
Названо п'ять трав та спецій, що покращують травлення4 жовтня, 02:14 • 10177 перегляди
Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди на суботуPhoto4 жовтня, 03:59 • 10698 перегляди
Безпілотники атакували один із найбільших НПЗ росії в ленінградській областіVideo4 жовтня, 04:16 • 21458 перегляди
Публікації
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto08:00 • 11560 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 35427 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 46321 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 67245 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 63090 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Юлія Свириденко
Іраклі Кобахідзе
Роксолана Пиртко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Сектор Газа
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 21151 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 37607 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 34969 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 37786 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 80546 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
The Guardian
MIM-104 Patriot
E-6 Mercury
Детонатор

У Грузії проти протестувальників, правозахисників та ЗМІ спрямовані репресії, подібні до російських - AP

Київ • УНН

 • 1042 перегляди

Масові протести в Грузії тривають майже рік, попри арешти та штрафи, навіть у день місцевих виборів. Репресії проти активістів, журналістів та правозахисників викликали порівняння з Росією.

У Грузії проти протестувальників, правозахисників та ЗМІ спрямовані репресії, подібні до російських - AP

Масові протести в Грузії тривають уже майже рік, попри арешти та штрафи. Заворушення не вщухають навіть у день місцевих виборів. Активістів, журналістів та правозахисників переслідують за участь у мітингах проти уряду, що призупинив переговори про вступ до ЄС. І репресії в цій країні викликали порівняння з сусідом Грузії росією, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Протести у Грузії розпочалися, коли уряд призупинив переговори про вступ до Європейського Союзу. Цей крок відбувся після того, як давня правляча партія "Грузинська мрія" перемогла на виборах, як стверджувала опозиція - сфальсифіковано.

Мітинги тривають попри репресії з боку уряду за допомогою законів, спрямованих проти демонстрантів, правозахисних груп, неурядових організацій та незалежних ЗМІ, пише видання.

На ці вихідні, як вказано, заплановано ще більше протестів, які збігаються з місцевими виборами.

"Репресії в цій південнокавказькій країні з населенням 3,7 мільйона людей викликали порівняння з могутнім сусідом Грузії та колишнім імперським правителем росією, де президент володимир путін придушував інакомислення. "Грузинську мрію" звинувачують у спрямуванні країни в орбіту впливу москви", - ідеться у публікації.

За словами заступника директора організації Human Rights Watch у Європі та Центральній Азії, ці жорсткі заходи є безпрецедентними в історії незалежності країни та невпинно посилюються. Human Rights Watch стверджує, що Грузія переживає "кризу прав".

Але активне громадянське суспільство Грузії чинить опір, і питання стало таким, "хто першим кліпне оком". Якщо це буде громадськість і громадянське суспільство, вони можуть прокинутися в авторитарній країні, наводяться у публікації слова одного з жителів країни.

Штрафи, побиття та тюремне ув'язнення

Жорстокі репресії загострилися після переважно мирних протестів наприкінці листопада 2024 року, коли протягом двох тижнів було затримано понад 400 осіб.

Щонайменше 300 повідомили про жорстоке побиття та інші випадки жорстокого поводження, повідомляє Amnesty International. Група стверджує, що значна частина випадків відбувається під час утримання під вартою і без свідків.

За даними Transparency International Georgia, антикорупційної організації, між квітнем 2024 року та серпнем 2025 року щонайменше 76 осіб зіткнулися з кримінальним переслідуванням під час протестів, понад 60 осіб було ув'язнено. Кількість переслідувань, ймовірно, зараз зросла, і десятки людей отримали великі штрафи.

Представник Human Rights Watch каже, що важко оцінити, скільки людей було оштрафовано, але він вважає, що це можуть бути тисячі. Штрафи виписуються автоматизовано, як-от стягнення плати за проїзд по автомагістралях та штрафи за порушення правил дорожнього руху, а влада використовує камери спостереження з розпізнаванням облич.

Влітку вісьмох лідерів опозиції було ув'язнено за обвинуваченням у відмові співпрацювати з парламентським розслідуванням, а ще двох було заарештовано пізніше за іншими звинуваченнями. Опозиція заявила, що ці арешти були політично мотивованими.

У серпні влада заморозила банківські рахунки семи правозахисних груп. Прокуратура стверджувала, що вони постачали демонстрантам таке спорядження, як маски, перцевий спрей та захисні окуляри, які використовувалися під час зіткнень з поліцією. Організації заявили, що спорядження було призначене для журналістів, які висвітлювали мітинги.

Понад 230 представників правлячої партії Грузії опинились під західними санкціями31.07.25, 16:50 • 5010 переглядiв

"Уряд намагається створити наратив про спроби повалення уряду, порушення конституції та вчинення саботажу та насильства", - сказав Гурам Імнадзе з Центру соціальної справедливості, організації, чиї кошти були заморожені.

"Ще одна мета - "зупинити всіх незалежних суб’єктів у країні, обмежити або скоротити демократичні вільні простори в країні, (і) зробити незалежних суб’єктів, таких як неурядові організації, ЗМІ чи окремі активісти, нездатними підтримувати демократію", - сказав він.

Прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе анонсував минулого місяця позов проти всіх, хто вважається таким, що підпадає під егіду Єдиного національного руху, радикальної опозиції та іноземного впливу: "Проти всіх. Проти всіх, кожного".

Він стверджував, що протести організовані та фінансовані з-за кордону.

"Жоден іноземний агент не зможе дестабілізувати ситуацію в країні", - додав він, посилаючись на законодавство, яке дозволяє називати неурядові організації, ЗМІ та окремих осіб "іноземними агентами".

Заклик до тиску ЄС на уряд

Минулого місяця Human Rights Watch та інші міжнародні правозахисні організації закликали ЄС та його держави-члени "використати всі дипломатичні та правові інструменти, що є в їхньому розпорядженні, щоб чинити тиск на грузинських посадовців та представників судової влади, прокуратури та правоохоронних органів, причетних до порушень прав людини та переслідування правозахисників та активістів громадянського суспільства".

Своєю чергою, чиновник Європейської комісії заявив AP, що "репресивні дії, вжиті грузинською владою, далекі від того, чого можна очікувати від країни-кандидата".

"ЄС готовий розглянути повернення Грузії на шлях вступу до ЄС, якщо влада вживе переконливих кроків для подолання відступу від демократії", - сказав чиновник.

Доповнення

Раніше УНН писав, що на місцевих виборах у Грузії 4 жовтня працюватиме 81 міжнародний спостерігач, що значно менше, ніж 1024 у 2021 році. ОБСЄ та авторитетні місцеві НГО відмовилися від спостереження через пізнє запрошення та законодавчі обмеження.

Альона Уткіна

Новини Світу
Володимир Путін
Іраклі Кобахідзе
Європейська комісія
Європейський Союз
Грузія