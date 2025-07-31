Понад 230 представників правлячої партії Грузії опинились під західними санкціями
Київ • УНН
Кількість представників правлячої партії Грузії "Грузинська мрія" та пов'язаних з ними осіб, які потрапили під західні санкції, перевищила 230. Обмеження запроваджували США, Великобританія, країни Балтії, Чехія, Німеччина, Польща та Україна.
Кількість представників правлячої партії Грузії "Грузинська мрія", які потрапили під західні санкції, та пов'язаних з ними осіб перевищила 230. Про це повідомляє організація Transparency International Georgia, передає УНН.
Деталі
Публічно названо 138 імен, на інших поширюються візові рестрикції, введені без оголошення адресатів.
У списках санкцій значаться члени уряду і парламенту Грузії, високопоставлені силовики, члени і соратники "Грузинської мрії", судді, прокурори, муніципальні керівники, бізнесмени, а також родичі цих осіб.
Обмеження запроваджували у 2023-2025 роках США, Великобританія, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Німеччина, Польща та Україна. Поряд із візовими обмеженнями, це також економічні та фінансові заходи.
Причинами називалися жорстоке придушення мирних демонстрацій, підрив демократії, перешкоджання процесу євроінтеграції Грузії, просування російських інтересів у Грузії, фальсифікація виборів, корупція, пропаганда та протидія волі грузинського народу.
Додамо
Як повідомляють "Новини Грузія", на початку року ЄС заборонив безвізовий в'їзд за службовими та дипломатичними паспортами Грузії. На кінець червня 2025 року відповідні правила вже задіяли 11 держав-членів союзу: Румунія, Болгарія, Латвія, Литва, Естонія, Люксембург, Нідерланди, Франція, Бельгія, Італія. Відповідно до TI нові правила поширюються приблизно на 1 тис. грузинських чиновників та членів їхніх сімей. При цьому в організації не згадують, що всі вони зможуть продовжувати в'їжджати до ЄС без віз, користуючись не дипломатичними та службовими, а звичайними паспортами.
Грузія не зможе вступити до ЄС доки в країні не відбудуться "чесні вибори" - Європарламент20.07.25, 06:41 • 9398 переглядiв