Грузія не зможе вступити до ЄС доки в країні не відбудуться "чесні вибори" - Європарламент
Київ • УНН
Європейський парламент заявив, що Грузія не зможе вступити до ЄС, доки уряд не змінить авторитарний курс. Шлях до членства призупинено до проведення чесних виборів.
Європейський парламент заявив, що Грузія не зможе вступити до Європейського Союзу, доки уряд не змінить свій авторитарний курс. Шлях до членства призупинено до проведення "чесних виборів". Про це інформує УНН з посиланням на відомство у соціальній мережі Х (Twitter).
Європейський парламент підтримує грузинський народ. Парламент не визнає нинішній уряд Грузії та заявляє, що її шлях до ЄС фактично призупинено до проведення чесних виборів
Нагадаємо, вісім опозиційних партій Грузії відмовилися брати участь у муніципальних виборах, запланованих на жовтень. Партії вважають, що їхня участь створить лише "видимість легітимності влади" для "Грузинської мрії".
Каллас про ухвалення в Грузії закону щодо іноземних донорів: підриває статус кандидата в ЄС16.04.25, 18:07 • 9783 перегляди