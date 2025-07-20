Грузія не зможе вступити до ЄС доки в країні не відбудуться "чесні вибори" - Європарламент

Європейський парламент заявив, що Грузія не зможе вступити до Європейського Союзу, доки уряд не змінить свій авторитарний курс. Шлях до членства призупинено до проведення "чесних виборів". Про це інформує УНН з посиланням на відомство у соціальній мережі Х (Twitter).

Європейський парламент підтримує грузинський народ. Парламент не визнає нинішній уряд Грузії та заявляє, що її шлях до ЄС фактично призупинено до проведення чесних виборів - йдеться у дописі.

Нагадаємо, вісім опозиційних партій Грузії відмовилися брати участь у муніципальних виборах, запланованих на жовтень. Партії вважають, що їхня участь створить лише "видимість легітимності влади" для "Грузинської мрії".

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