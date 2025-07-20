Грузия не сможет вступить в ЕС, пока в стране не состоятся «честные выборы» – Европарламент
Киев • УНН
Европейский парламент заявил, что Грузия не сможет вступить в ЕС, пока правительство не изменит авторитарный курс. Путь к членству приостановлен до проведения честных выборов.
Европейский парламент заявил, что Грузия не сможет вступить в Европейский Союз, пока правительство не изменит свой авторитарный курс. Путь к членству приостановлен до проведения "честных выборов". Об этом информирует УНН со ссылкой на ведомство в социальной сети Х (Twitter).
Европейский парламент поддерживает грузинский народ. Парламент не признает нынешнее правительство Грузии и заявляет, что ее путь в ЕС фактически приостановлен до проведения честных выборов
Напомним, восемь оппозиционных партий Грузии отказались участвовать в муниципальных выборах, запланированных на октябрь. Партии считают, что их участие создаст лишь "видимость легитимности власти" для "Грузинской мечты".
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