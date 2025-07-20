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Грузия не сможет вступить в ЕС, пока в стране не состоятся «честные выборы» – Европарламент

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Европейский парламент заявил, что Грузия не сможет вступить в ЕС, пока правительство не изменит авторитарный курс. Путь к членству приостановлен до проведения честных выборов.

Грузия не сможет вступить в ЕС, пока в стране не состоятся «честные выборы» – Европарламент

Европейский парламент заявил, что Грузия не сможет вступить в Европейский Союз, пока правительство не изменит свой авторитарный курс. Путь к членству приостановлен до проведения "честных выборов". Об этом информирует УНН со ссылкой на ведомство в социальной сети Х (Twitter).

Европейский парламент поддерживает грузинский народ. Парламент не признает нынешнее правительство Грузии и заявляет, что ее путь в ЕС фактически приостановлен до проведения честных выборов

- говорится в сообщении.

Напомним, восемь оппозиционных партий Грузии отказались участвовать в муниципальных выборах, запланированных на октябрь. Партии считают, что их участие создаст лишь "видимость легитимности власти" для "Грузинской мечты".

Каллас об одобрении в Грузии закона об иностранных донорах: подрывает статус кандидата в ЕС16.04.25, 18:07 • 9783 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
Грузинская мечта
Европейский парламент
Европейский Союз
Грузия
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