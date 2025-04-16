Каллас об одобрении в Грузии закона об иностранных донорах: подрывает статус кандидата в ЕС

Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас заявила, что принятие в Грузии закона, обязывающего иностранных доноров согласовывать выделение грантов для неправительственных организаций с властями, подрывает статус кандидата в ЕС и основные демократические принципы Грузии, передает УНН.

Сегодня в Грузии приняли закон, который еще больше сужает гражданское пространство. Принятый в спешке и без консультаций, он дополняет недавнее репрессивное законодательство. Эти шаги подрывают статус кандидата в ЕС и основные демократические принципы Грузии - написала Каллас в Х.

Контекст

Грузинское информагентство Interpressnews сообщало, что парламент Грузии в среду на пленарном заседании принял поправки к закону "О политических объединениях граждан".

Так, на выдачу заграничного гранта необходимо будет получение согласия правительства или уполномоченного лица, которое определяется правительством, - получение гранта без согласия на его выдачу правительством запрещается и повлечет за собой ответственность.

Мониторинг за выдачей и получением заграничного гранта будет осуществлять Антикоррупционное бюро. Получение запрещенного гранта повлечет за собой штраф в двойном размере от суммы указанного гранта, который будет наложен на получателя.

Законопроект устанавливает и ряд исключений – в частности порядок обязательного согласия правительства не распространяется на выдачу грантов международной спортивной ассоциацией, федерацией и комитетом, на получение среднего и высшего образования за пределами Грузии и индивидуальные стипендии.

Автором и инициатором принятого в ускоренном порядке пакета законодательных поправок является фракция "Грузинская мечта".

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Дополнение

28 ноября 2024 года, после спорных парламентских выборов, в Грузии утвердили правительство, и в тот же вечер премьер Ираклий Кобахидзе объявил о замораживании переговоров о вступлении страны в ЕС.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявлял, что правительство "Грузинской мечты" решило заморозить переговоры о вступлении в ЕС, поскольку не хотело подчиняться требованиям Брюсселя.