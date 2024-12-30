Германия приостанавливает финансирование Грузии на сотни миллионов евро
Киев • УНН
Германия остановила проекты развития Грузии на 232 млн евро из-за отказа от евроинтеграции. Тысячи грузин протестуют против пророссийского курса "Грузинской мечты" и требуют новых выборов.
Германия сокращает финансовую поддержку Грузии - приостановлены проекты развития на более 230 млн евро, передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Проекты развития на общую сумму 232 млн евро были приостановлены в связи с планами Грузии "заморозить" переговоры о вступлении в ЕС, заявили в МИД Германии. Целью сотрудничества была поддержка Грузии на пути к евроинтеграции, однако из-за политики "Грузинской мечты" это невозможно, заявили в немецком министерстве.
Добавим
В течение нескольких недель тысячи жителей Грузии выходят на демонстрации за возвращение к проевропейскому курсу и повторное проведение октябрьских парламентских выборов, на которых была объявлена победившая пророссийская партия "Грузинская мечта".
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