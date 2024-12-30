Німеччина призупиняє фінансування Грузії на сотні мільйонів євро

Німеччина скорочує фінансову підтримку Грузії - призупинені проекти розвитку на понад 230 млн євро, передає УНН із посиланням на DW.

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Проекти розвитку на загальну суму 232 млн. євро були призупинені у зв'язку з планами Грузії "заморозити" переговори про вступ до ЄС, заявили в МЗС Німеччини. Метою співробітництва була підтримка Грузії на шляху до євроінтеграції, проте через політику "Грузинської мрії" це неможливо, заявили у німецькому міністерстві.

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Протягом кількох тижнів тисячі жителів Грузії виходять на демонстрації за повернення до проєвропейського курсу і повторне проведення жовтневих парламентських виборів, на яких була оголошена проросійська партія "Грузинська мрія", що перемогла.

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