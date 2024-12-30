Німеччина призупиняє фінансування Грузії на сотні мільйонів євро
Київ • УНН
Німеччина зупинила проекти розвитку Грузії на 232 млн євро через відмову від євроінтеграції. Тисячі грузинів протестують проти проросійського курсу "Грузинської мрії" та вимагають нових виборів.
Німеччина скорочує фінансову підтримку Грузії - призупинені проекти розвитку на понад 230 млн євро, передає УНН із посиланням на DW.
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Проекти розвитку на загальну суму 232 млн. євро були призупинені у зв'язку з планами Грузії "заморозити" переговори про вступ до ЄС, заявили в МЗС Німеччини. Метою співробітництва була підтримка Грузії на шляху до євроінтеграції, проте через політику "Грузинської мрії" це неможливо, заявили у німецькому міністерстві.
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Протягом кількох тижнів тисячі жителів Грузії виходять на демонстрації за повернення до проєвропейського курсу і повторне проведення жовтневих парламентських виборів, на яких була оголошена проросійська партія "Грузинська мрія", що перемогла.
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