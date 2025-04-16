Каллас про ухвалення в Грузії закону щодо іноземних донорів: підриває статус кандидата в ЄС

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що ухвалення в Грузії закону, який зобов’язує іноземних донорів узгоджувати виділення грантів для неурядових організацій з владою, підриває статус кандидата в ЄС і основні демократичні принципи Грузії, передає УНН.

Сьогодні в Грузії ухвалили закон, який ще більше звужує громадянський простір. Ухвалений поспіхом і без консультацій, він доповнює нещодавнє репресивне законодавство. Ці кроки підривають статус кандидата в ЄС і основні демократичні принципи Грузії - написала Каллас в Х.

Контекст

Грузинське інформагентство Interpressnews повідомляло, що парламент Грузії в середу на пленарному засіданні ухвалив поправки до закону "Про політичні об'єднання громадян".

Так, на видачу закордонного гранту необхідно буде отримання згоди уряду або уповноваженої особи, яка визначається урядом, - отримання гранту без згоди на його видачу урядом забороняється та спричинить відповідальність.

Моніторинг за видачею та отриманням закордонного гранту здійснюватиме Антикорупційне бюро. Отримання забороненого гранту спричинить штраф у подвійному розмірі від суми зазначеного гранту, який буде накладено на отримувача.

Законопроект встановлює і низку винятків – зокрема порядок обов'язкової згоди уряду не поширюється на видачу грантів міжнародною спортивною асоціацією, федерацією та комітетом, на здобуття середньої та вищої освіти за межами Грузії та індивідуальні стипендії.

Автором та ініціатором прийнятого у прискореному порядку пакету законодавчих поправок є фракція "Грузинська мрія".

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Доповнення

28 листопада 2024 року, після спірних парламентських виборів, у Грузії затвердили уряд, і того ж вечора прем'єр Іраклій Кобахідзе оголосив про заморожування переговорів щодо вступу країни до ЄС.

Президент Грузії Михайло Кавелашвілі заявляв, що уряд "Грузинської мрії" вирішив заморозити переговори щодо вступу до ЄС, оскільки не хотів підкорятися вимогам Брюсселя.