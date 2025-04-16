Каллас про ухвалення в Грузії закону щодо іноземних донорів: підриває статус кандидата в ЄС

$41.180.14
46.610.42
ukenru
Базові юридичні речі майже доопрацьовані: Зеленський про угоду про копалини
16 квітня, 18:28 • 15906 перегляди

Базові юридичні речі майже доопрацьовані: Зеленський про угоду про копалини

16 квітня, 11:59 • 61780 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

16 квітня, 11:16 • 163359 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
16 квітня, 11:15 • 84015 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
16 квітня, 10:31 • 114279 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

16 квітня, 08:19 • 89554 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 141382 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 123525 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 39006 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 62925 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3.7м/с
59%
Популярнi новини

Тенісистка Гаррієт Дарт вимагала дезодорант для суперниці, від якої "дуже пахне": згодом спортсменка вибачилась за коментар

16 квітня, 16:57 • 4374 перегляди

Пожежа на заводі АПЗ-20 у курську досягла площі 17000 квадратних метрів: мнс рф запевняє про локалізацію

16 квітня, 18:09 • 4144 перегляди

У Дніпрі пролунали вибухи

16 квітня, 19:12 • 10420 перегляди

Масована атака дронів триває: у Дніпрі лунають вибухи

16 квітня, 19:41 • 5176 перегляди

У Дніпрі через атаку БпЛА пошкоджено будинки, двоє дітей постраждали - ОВА

16 квітня, 20:03 • 3280 перегляди
Публікації

Злив про обшук: співробітниця АРМА могла діяти "за вказівкою", але зізнатися в цьому побоїться

16 квітня, 14:30 • 43049 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

16 квітня, 11:16 • 163359 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 154623 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 141381 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 123525 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

16 квітня, 09:21 • 97994 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 41208 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 41512 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 41969 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 43737 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Каллас про ухвалення в Грузії закону щодо іноземних донорів: підриває статус кандидата в ЄС

Київ • УНН

 • 8020 перегляди

Голова дипломатії ЄС заявила, що закон Грузії про узгодження грантів з владою підриває статус кандидата в ЄС. Він зобов'язує узгоджувати іноземні донації для неурядових організацій.

Каллас про ухвалення в Грузії закону щодо іноземних донорів: підриває статус кандидата в ЄС

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що ухвалення в Грузії закону, який зобов’язує іноземних донорів узгоджувати виділення грантів для неурядових організацій з владою, підриває статус кандидата в ЄС і основні демократичні принципи Грузії, передає УНН.

Сьогодні в Грузії ухвалили закон, який ще більше звужує громадянський простір. Ухвалений поспіхом і без консультацій, він доповнює нещодавнє репресивне законодавство. Ці кроки підривають статус кандидата в ЄС і основні демократичні принципи Грузії 

- написала Каллас в Х.

Контекст

Грузинське інформагентство Interpressnews повідомляло, що парламент Грузії в середу на пленарному засіданні ухвалив поправки до закону "Про політичні об'єднання громадян".

Так, на видачу закордонного гранту необхідно буде отримання згоди уряду або уповноваженої особи, яка визначається урядом, - отримання гранту без згоди на його видачу урядом забороняється та спричинить відповідальність.

Моніторинг за видачею та отриманням закордонного гранту здійснюватиме Антикорупційне бюро. Отримання забороненого гранту спричинить штраф у подвійному розмірі від суми зазначеного гранту, який буде накладено на отримувача.

Законопроект встановлює і низку винятків – зокрема порядок обов'язкової згоди уряду не поширюється на видачу грантів міжнародною спортивною асоціацією, федерацією та комітетом, на здобуття середньої та вищої освіти за межами Грузії та індивідуальні стипендії.

Автором та ініціатором прийнятого у прискореному порядку пакету законодавчих поправок є фракція "Грузинська мрія".

Німеччина призупиняє фінансування Грузії на сотні мільйонів євро30.12.24, 22:00 • 26267 переглядiв

Доповнення

28 листопада 2024 року, після спірних парламентських виборів, у Грузії затвердили уряд, і того ж вечора прем'єр Іраклій Кобахідзе оголосив про заморожування переговорів щодо вступу країни до ЄС.

Президент Грузії Михайло Кавелашвілі заявляв, що уряд "Грузинської мрії" вирішив заморозити переговори щодо вступу до ЄС, оскільки не хотів підкорятися вимогам Брюсселя. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Кая Каллас
Іраклій Кобахідзе
Європейський Союз
Брюссель
Німеччина
Грузія
Brent
$66.25
Bitcoin
$84,314.90
S&P 500
$5,245.11
Tesla
$237.27
Газ TTF
$35.31
Золото
$3,336.87
Ethereum
$1,588.86