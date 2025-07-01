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Вісім опозиційних партій Грузії заявили про відмову від участі в місцевих виборах: чому

Київ • УНН

 • 647 перегляди

Вісім опозиційних партій Грузії відмовилися брати участь у муніципальних виборах, запланованих на жовтень. Партії вважають, що їхня участь створить лише "видимість легітимності влади" для "Грузинської мрії".

Вісім опозиційних партій Грузії заявили про відмову від участі в місцевих виборах: чому

Вісім опозиційних партій Грузії заявили, що відмовляються брати участь у муніципальних виборах, які плануються на жовтень, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Спільну заяву підписали "Площа Свободи", "Європейська Грузія", "Єдиний національний рух", "Стратегія Агмашенебелі", "Ахалі", "Гірчі – більше свободи", "Дроа" та "Федералісти".

Партії вважають, що їхня участь у виборах створила б виключно "видимість легітимності влади" для "Грузинської мрії".

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"Ми вважаємо, що шлях до перемоги лежить у повній неспівпраці з режимом", - йдеться у заяві.

Підписанти заяви, позиціонують правлячу "Грузинську мрію" як "російську партію", а себе як "прозахідні політичні партії та групи Грузії, метою яких є повний демонтаж російського режиму Іванішвілі, захист незалежності та суверенітету Грузії, встановлення демократичного управління європейського зразка, створення безпечного середовища та можливості НАТО".

Спільну заяву оголосила лідер партії "Дроа" Елене Хоштарія, яка разом із кількома однодумцями кілька діб проводила акцію голодування перед парламентом.

"Ми продовжуємо спільний національний спротив до кінця. З таким духом та підходом я припиняю голодування, щоб ми всі разом могли перейти до фази дуже активної боротьби", — заявила Хоштарія, зачитавши звернення восьми опозиційних партій від відмови участі в муніципальних виборах.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
Грузинська мрія
НАТО
Грузія
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