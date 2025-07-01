Восемь оппозиционных партий Грузии заявили об отказе от участия в местных выборах: почему

Восемь оппозиционных партий Грузии заявили, что отказываются участвовать в муниципальных выборах, которые планируются на октябрь, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Совместное заявление подписали "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты".

Партии считают, что их участие в выборах создало бы исключительно "видимость легитимности власти" для "Грузинской мечты".

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"Мы считаем, что путь к победе лежит в полном несотрудничестве с режимом", - говорится в заявлении.

Подписанты заявления позиционируют правящую "Грузинскую мечту" как "российскую партию", а себя как "прозападные политические партии и группы Грузии, целью которых является полный демонтаж российского режима Иванишвили, защита независимости и суверенитета Грузии, установление демократического управления европейского образца, создание безопасной среды и возможности НАТО".

Совместное заявление объявила лидер партии "Дроа" Элене Хоштария, которая вместе с несколькими единомышленниками несколько суток проводила акцию голодовки перед парламентом.

"Мы продолжаем совместное национальное сопротивление до конца. С таким духом и подходом я прекращаю голодовку, чтобы мы все вместе могли перейти к фазе очень активной борьбы", — заявила Хоштария, зачитав обращение восьми оппозиционных партий об отказе от участия в муниципальных выборах.

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