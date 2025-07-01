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США ввели санкции против кибер-группировки из рф и ее международных филиалов

Киев • УНН

 • 176 просмотра

США ввели санкции против российской компании Aeza Group и ее международной сети за поддержку киберпреступной деятельности. Компания оказывала услуги интернет-вымогателям, атаковавшим оборонно-промышленный комплекс США.

США ввели санкции против кибер-группировки из рф и ее международных филиалов

Правительство Соединенных Штатов ввело санкции против российской компании Aeza Group и ее международной сети из-за преступной кибердеятельности, направленной против оборонно-промышленной базы США и других компаний во всем мире. Об этом говорится в официальном сообщении Офиса контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, пишет УНН.

Сегодня OFAC вносит в список санкций Aeza Group, поставщика услуг надежного хостинга (BPH), за его роль в поддержке киберпреступной деятельности, направленной против пользователей в Соединенных Штатах и во всем мире

- говорится в сообщении.

Отмечается, что штаб-квартира Aeza Group расположена в Санкт-Петербурге. Эта компания предоставляла услуги BPH группировкам интернет-вымогателей и пользователям вредоносных программ, в частности операторам Meduza и Lumma. Они использовали хостинг-сервис для атак на оборонно-промышленную базу США и технологические компании по всему миру.

Кроме того, OFAC внес в "черный список" две аффилированные компании и четырех человек, которые являются руководителями Aeza Group. Кроме того, в координации с Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) Соединенного Королевства, США вводят санкции против подставной компании Aeza Group в Великобритании.

Украина экстрадировала в США участника международной киберпреступной группировки 18.06.25, 22:13 • 14862 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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