Украина экстрадировала в США участника международной киберпреступной группировки
Киев • УНН
Украина экстрадировала в США участника международной киберпреступной группировки, причастного к распространению программы-вымогателя Ryuk. Злоумышленники совершили более 2400 кибератак, потребовав более $100 миллионов.
Офис генерального прокурора обеспечил экстрадицию в Соединенные Штаты Америки участника организованной преступной группировки, причастной к распространению программы-вымогателя Ryuk. Об этом сообщила пресс-служба ОГП, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, участники этой преступной группировки осуществили более 2400 кибератак в разных странах мира с целью вымогательства выкупа за восстановление доступа к зашифрованным данным.
Общая сумма выплат, которые они получили, превышает 100 миллионов долларов США.
Благодаря слаженному сотрудничеству украинские правоохранители задержали иностранца в Киеве в апреле 2025 года по запросу США. Решением Соломенского районного суда г. Киева к нему применен экстрадиционный арест
После завершения экстрадиционной проверки и вступления в силу решения о выдаче, 18 июня 2025 года лицо передано американской стороне.
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