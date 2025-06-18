Україна екстрадувала до США учасника міжнародного кіберзлочинного угруповання
Київ • УНН
Україна екстрадувала до США учасника міжнародного кіберзлочинного угруповання, причетного до поширення програми-вимагача Ryuk. Зловмисники здійснили понад 2400 кібератак, вимагаючи понад $100 мільйонів.
Офіс генерального прокурора забезпечив екстрадицію до Сполучених Штатів Америки учасника організованого злочинного угруповання, причетного до поширення програми-вимагача Ryuk. Про це повідомила пресслужба ОГП, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, учасники цього злочинного угруповання здійснили понад 2400 кібератак у різних країнах світу з метою вимагання викупу за відновлення доступу до зашифрованих даних.
Загальна сума виплат, які вони отримали, перевищує 100 мільйонів доларів США.
Завдяки злагодженій співпраці українські правоохоронці затримали іноземця у Києві у квітні 2025 року за запитом США. Рішенням Солом’янського районного суду м. Києва до нього застосовано екстрадиційний арешт
Після завершення екстрадиційної перевірки та набрання чинності рішенням про видачу, 18 червня 2025 року особу передано американській стороні.
Хакери ГУР ударили по сервісах митниці, податкової служби рф та ржд - джерела13.06.25, 11:32 • 3674 перегляди