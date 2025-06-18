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Україна екстрадувала до США учасника міжнародного кіберзлочинного угруповання

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Україна екстрадувала до США учасника міжнародного кіберзлочинного угруповання, причетного до поширення програми-вимагача Ryuk. Зловмисники здійснили понад 2400 кібератак, вимагаючи понад $100 мільйонів.

Україна екстрадувала до США учасника міжнародного кіберзлочинного угруповання

Офіс генерального прокурора забезпечив екстрадицію до Сполучених Штатів Америки учасника організованого злочинного угруповання, причетного до поширення програми-вимагача Ryuk. Про це повідомила пресслужба ОГП, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, учасники цього злочинного угруповання здійснили понад 2400 кібератак у різних країнах світу з метою вимагання викупу за відновлення доступу до зашифрованих даних.

Загальна сума виплат, які вони отримали, перевищує 100 мільйонів доларів США.

Завдяки злагодженій співпраці українські правоохоронці затримали іноземця у Києві у квітні 2025 року за запитом США. Рішенням Солом’янського районного суду м. Києва до нього застосовано екстрадиційний арешт

- йдеться у повідомленні.

Після завершення екстрадиційної перевірки та набрання чинності рішенням про видачу, 18 червня 2025 року особу передано американській стороні.

Хакери ГУР ударили по сервісах митниці, податкової служби рф та ржд - джерела13.06.25, 11:32 • 3674 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Кримінал та НП
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ
Tesla
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