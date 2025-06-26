В Грузии ужесточают закон о клевете: оппозиционные СМИ, политики и активисты оказались под ударом

Парламент Грузии в первом чтении принял поправки к закону о свободе выражения, которые усиливают правила в отношении клеветы, и потенциально расширяют возможности для судебного преследования за высказывания в публичном и частном пространстве, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".

Детали

Инициатива принадлежит депутатам от правящей "Грузинской мечты". Поправки планируют принять в ускоренном режиме уже на этой неделе.

Законопроект уточняет определение клеветы как "заявление, содержащее существенно ложный факт и порочащее имя человека". При этом из действующей формулировки исключается условие, что такое заявление должно наносить вред — теперь достаточно лишь того, что оно "порочит имя".

Одно из ключевых изменений – перенос бремени доказывания: в случае подачи иска именно ответчик должен будет доказать, что распространенная им информация не содержит существенно ложного факта. Истца от обязательства доказывать свою правоту суд освободит.

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Если же информация действительно окажется ложной, но ответчик докажет, что проявил добросовестность (например, предпринял разумные шаги для проверки информации перед распространением), он может быть освобожден от ответственности.

Одновременно отменяется квалифицированная правовая привилегия – норма, защищающая человека от ответственности за клевету, даже если его утверждение оказывалось существенно ложным, но служило общественному интересу или распространялось с согласия потерпевшего.

Кроме того, закон предусматривает сокращение срока, отведенного на примирение сторон в суде – с месяца до десяти дней. Если опровержения или исправления публикации будет недостаточно, суд сможет обязать ответчика выплатить материальную компенсацию.

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Как заявил депутат от "Грузинской мечты" Давид Матикашвили, закон будет иметь 100-дневную ретроактивную силу. Это означает, что заявления, сделанные до вступления закона в силу, но которые подпадают под этот 100-дневный срок, также будут регулироваться новыми, более жесткими нормами.

Критики опасаются, что предложенные изменения могут серьезно ограничить свободу слова в стране и использоваться для давления на СМИ, активистов и оппозицию. Они считают, что таким образом партия власти борется со своими оппонентами в условиях политического кризиса.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что все инициативы его команды "совместимы с основным правом на свободу слова". По его словам, изменения направлены против устоявшейся практики, когда "нет предела оскорблениям и клевете".