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Более 230 представителей правящей партии Грузии оказались под западными санкциями

Киев • УНН

 • 758 просмотра

Число представителей правящей партии Грузии "Грузинская мечта" и связанных с ними лиц, попавших под западные санкции, превысило 230. Ограничения вводили США, Великобритания, страны Балтии, Чехия, Германия, Польша и Украина.

Более 230 представителей правящей партии Грузии оказались под западными санкциями

Число представителей правящей партии Грузии "Грузинская мечта", попавших под западные санкции, и связанных с ними лиц превысило 230. Об этом сообщает организация Transparency International Georgia, передает УНН.

Детали

Публично названо 138 имен, на остальных распространяются визовые рестрикции, введенные без объявления адресатов.

В санкционных списках значатся члены правительства и парламента Грузии, высокопоставленные силовики, члены и соратники "Грузинской мечты", судьи, прокуроры, муниципальные руководители, бизнесмены, а также родственники этих лиц.

Ограничения вводились в 2023-2025 годах США, Великобританией, Литвой, Латвией, Эстонией, Чехией, Германией, Польшей и Украиной. Наряду с визовыми ограничениями, это также экономические и финансовые меры.

Причинами назывались жестокое подавление мирных демонстраций, подрыв демократии, препятствование процессу евроинтеграции Грузии, продвижение российских интересов в Грузии, фальсификация выборов, коррупция, пропаганда и противодействие воле грузинского народа.

Добавим

Как сообщают "Новости Грузия", в начале года ЕС запретил безвизовый въезд по служебным и дипломатическим паспортам Грузии. К концу июня 2025 года соответствующие правила уже задействовали 11 государств-членов союза: Румыния, Болгария, Латвия, Литва, Эстония, Люксембург, Нидерланды, Франция, Бельгия, Италия. Согласно TI новые правила распространяются примерно на 1 тыс. грузинских чиновников и членов их семей. При этом в организации не упоминают, что все они смогут продолжать въезжать в ЕС без виз, пользуясь не дипломатическими и служебными, а обычными паспортами.

Грузия не сможет вступить в ЕС, пока в стране не состоятся «честные выборы» – Европарламент20.07.25, 06:41 • 9398 просмотров

Антонина Туманова

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