ЄС розкритикував місцеві вибори в Грузії через придушення інакомислення

Київ • УНН

 • 1510 перегляди

Верховна представниця ЄС Кая Каллас та комісарка Марта Кос зробили спільну заяву щодо місцевих виборів у Грузії. Вони відзначили "тривалий період придушення інакодумства" та низьку явку на виборах.

ЄС розкритикував місцеві вибори в Грузії через придушення інакомислення

Верховна представниця Європейського Союзу, віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас та комісарка з переговорів про розширення Марта Кос зробили спільну заяву з приводу місцевих виборів у Грузії. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що місцеві вибори в Грузії відбулися "на тлі тривалого періоду придушення інакодумства".

Багатомісячні рейди проти незалежних ЗМІ, ухвалення законів, спрямованих проти громадянського суспільства, ув'язнення опонентів та активістів та поправки до виборчого кодексу на користь правлячої партії різко скоротили можливість проведення конкурентних виборів. Значна частина опозиції бойкотувала ці вибори і явка на них була відносно низькою

- йдеться у заяві.

Також вказується, що відмова грузинської влади своєчасно запросити міжнародних спостерігачів, зокрема ОБСЄ/БДІПЛ, підірвала прозорість виборчого процесу і перешкодила міжнародному моніторингу, що заслуговує на довіру. Місцеві організації також утрималися від спостереження через репресивну обстановку.

Багато людей постійно протестували проти репресивної політики правлячої партії "Грузинська мрія". Ми закликаємо звільнити всіх незаконно затриманих

- наголосили Каллас та Кос.

Вони також закликали "до спокою та стриманості" в період після виборів та дотримання прав громадян на свободу зборів та висловлювання думок.

"Конструктивний та всеосяжний діалог за участю всіх політичних сил та громадянського суспільства має важливе значення, і ми закликаємо всі сторони утримуватись від насильства. Зрештою, Європейський Союз рішуче відкидає та засуджує дезінформацію щодо ролі ЄС у Грузії та засуджує особисті нападки на посла Європейського союзу у Грузії", - резюмували європейські дипломатки.

Контекст

У Тбілісі під час муніципальних виборів проходила багатолюдна акція протесту, організована оперним співаком Паатою Бурчуладзе. Протестувальники виступали проти легітимності уряду партії "Грузинська мрія", до них приєдналися вісім опозиційних партій, які бойкотують вибори.

Міністерство внутрішніх справ Грузії відкрило кримінальні справи за кількома статтями Кримінального кодексу після подій біля президентського палацу в Тбілісі. Внаслідок протестів постраждали 14 поліцейських, один із них у тяжкому стані.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
