У Тбілісі триває масштабна акція протесту під час місцевих виборів

$41.280.00
48.500.00
ukenru
4 жовтня, 08:29 • 12593 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 27653 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 47582 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 64828 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 77186 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 68443 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 39125 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 51621 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 34375 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 21617 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.1м/с
66%
748мм
Популярнi новини
Ізраїльській армії наказали зупинити наступ на Газу після вимоги Трампа - ЗМІ4 жовтня, 06:25 • 9272 перегляди
Представник ЄС щодо санкцій: ми на межі потенційного великого конфлікту і не готові до його вирішення4 жовтня, 06:59 • 10356 перегляди
росіяни атакували енергетичну та газову інфраструктуру, у рф же уражено НПЗ з топ-5 - ЦПД РНБО4 жовтня, 07:17 • 4158 перегляди
Cadillac б'є рекорди: 40% продажів у США за квартал - електромобілі4 жовтня, 08:50 • 3382 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля11:30 • 7294 перегляди
Публікації
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 27664 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 40072 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 51515 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 77194 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 68445 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Піт Гегсет
Керолайн Левітт
Актуальні місця
Україна
Шостка
Сумська область
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля11:30 • 7498 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 23780 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 47590 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 37212 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 39913 перегляди
Актуальне
The New York Times
Іскандер (ОТРК)
The Guardian
Bild
Tesla Cybertruck

У Тбілісі триває масштабна акція протесту під час місцевих виборів

Київ • УНН

 • 778 перегляди

У Тбілісі під час муніципальних виборів проходить багатолюдна акція протесту, організована оперним співаком Паатою Бурчуладзе. Протестувальники виступають проти легітимності уряду партії "Грузинська мрія", до них приєдналися вісім опозиційних партій, які бойкотують вибори.

У Тбілісі триває масштабна акція протесту під час місцевих виборів

У центрі грузинської столиці Тбілісі в день проведення муніципальних виборів відбувається багатолюдна акція протесту. Про це повідомляє News Georgia, пише УНН.

Деталі

На площі Свободи встановили сцену, перекриті проспект Руставелі і прилеглі вулиці. До протесту приєдналися різні групи – студенти, емігранти, що повернулися до Грузії, байкери. З регіонів країни до столиці прибули колони автомобілів.

Учасники тримають грузинські прапори, плакати з антиурядовими гаслами і фотографіями політичних в’язнів — активістів, журналістів і політиків, затриманих після протестів, що розпочалися наприкінці минулого року. Час від часу натовп скандує "революція".

Організатором акції виступає оперний співак Паата Бурчуладзе, засновник платформи "Проспект Руставелі". Він оголосив, що зі сцени зачитають декларацію, яку учасники мітингу мають підтримати, підтвердивши відмову визнавати легітимність уряду партії "Грузинська мрія".

До протесту приєдналися вісім опозиційних партій, які бойкотують вибори, називаючи їх "фарсом" та "російською спецоперацією" із легітимізації "Грузинської мрії".

Поліція посилила заходи безпеки: у дворі парламенту розташували спецназ, на площі Свободи помітили евакуатори. Журналісти повідомляють про проблеми зі зв’язком у районі урядових будівель. МВС закликало учасників не виходити за рамки закону та пообіцяло застосувати заходи у разі порушень.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН масові протести в Грузії тривають майже рік, попри арешти та штрафи, навіть у день місцевих виборів. Репресії проти активістів, журналістів та правозахисників викликали порівняння з росією.

Кількість міжнародних спостерігачів на виборах у Грузії скоротилася у 13 разів - ЗМІ03.10.25, 19:20 • 3544 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Грузинська мрія
Тбілісі