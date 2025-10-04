У Тбілісі триває масштабна акція протесту під час місцевих виборів
У Тбілісі під час муніципальних виборів проходить багатолюдна акція протесту, організована оперним співаком Паатою Бурчуладзе. Протестувальники виступають проти легітимності уряду партії "Грузинська мрія", до них приєдналися вісім опозиційних партій, які бойкотують вибори.
У центрі грузинської столиці Тбілісі в день проведення муніципальних виборів відбувається багатолюдна акція протесту. Про це повідомляє News Georgia, пише УНН.
Деталі
На площі Свободи встановили сцену, перекриті проспект Руставелі і прилеглі вулиці. До протесту приєдналися різні групи – студенти, емігранти, що повернулися до Грузії, байкери. З регіонів країни до столиці прибули колони автомобілів.
Учасники тримають грузинські прапори, плакати з антиурядовими гаслами і фотографіями політичних в’язнів — активістів, журналістів і політиків, затриманих після протестів, що розпочалися наприкінці минулого року. Час від часу натовп скандує "революція".
Організатором акції виступає оперний співак Паата Бурчуладзе, засновник платформи "Проспект Руставелі". Він оголосив, що зі сцени зачитають декларацію, яку учасники мітингу мають підтримати, підтвердивши відмову визнавати легітимність уряду партії "Грузинська мрія".
До протесту приєдналися вісім опозиційних партій, які бойкотують вибори, називаючи їх "фарсом" та "російською спецоперацією" із легітимізації "Грузинської мрії".
Поліція посилила заходи безпеки: у дворі парламенту розташували спецназ, на площі Свободи помітили евакуатори. Журналісти повідомляють про проблеми зі зв’язком у районі урядових будівель. МВС закликало учасників не виходити за рамки закону та пообіцяло застосувати заходи у разі порушень.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН масові протести в Грузії тривають майже рік, попри арешти та штрафи, навіть у день місцевих виборів. Репресії проти активістів, журналістів та правозахисників викликали порівняння з росією.
