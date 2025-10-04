В Тбилиси продолжается масштабная акция протеста во время местных выборов

В центре грузинской столицы Тбилиси в день проведения муниципальных выборов проходит многолюдная акция протеста. Об этом сообщает News Georgia, пишет УНН.

Детали

На площади Свободы установили сцену, перекрыты проспект Руставели и прилегающие улицы. К протесту присоединились различные группы – студенты, эмигранты, вернувшиеся в Грузию, байкеры. Из регионов страны в столицу прибыли колонны автомобилей.

Участники держат грузинские флаги, плакаты с антиправительственными лозунгами и фотографиями политических заключенных — активистов, журналистов и политиков, задержанных после протестов, начавшихся в конце прошлого года. Время от времени толпа скандирует "революция".

Организатором акции выступает оперный певец Паата Бурчуладзе, основатель платформы "Проспект Руставели". Он объявил, что со сцены зачитают декларацию, которую участники митинга должны поддержать, подтвердив отказ признавать легитимность правительства партии "Грузинская мечта".

К протесту присоединились восемь оппозиционных партий, которые бойкотируют выборы, называя их "фарсом" и "российской спецоперацией" по легитимизации "Грузинской мечты".

Полиция усилила меры безопасности: во дворе парламента расположили спецназ, на площади Свободы заметили эвакуаторы. Журналисты сообщают о проблемах со связью в районе правительственных зданий. МВД призвало участников не выходить за рамки закона и пообещало применить меры в случае нарушений.

Напомним

Как ранее писал УНН массовые протесты в Грузии продолжаются почти год, несмотря на аресты и штрафы, даже в день местных выборов. Репрессии против активистов, журналистов и правозащитников вызвали сравнение с Россией.

