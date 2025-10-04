$41.280.00
4 октября, 08:29 • 12210 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 26359 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 46712 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 64195 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 76351 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 67998 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 39021 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 51605 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 34362 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 21602 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
В Тбилиси продолжается масштабная акция протеста во время местных выборов

Киев • УНН

 • 422 просмотра

В Тбилиси во время муниципальных выборов проходит многолюдная акция протеста, организованная оперным певцом Паатой Бурчуладзе. Протестующие выступают против легитимности правительства партии "Грузинская мечта", к ним присоединились восемь оппозиционных партий, бойкотирующих выборы.

В Тбилиси продолжается масштабная акция протеста во время местных выборов

В центре грузинской столицы Тбилиси в день проведения муниципальных выборов проходит многолюдная акция протеста. Об этом сообщает News Georgia, пишет УНН.

Детали

На площади Свободы установили сцену, перекрыты проспект Руставели и прилегающие улицы. К протесту присоединились различные группы – студенты, эмигранты, вернувшиеся в Грузию, байкеры. Из регионов страны в столицу прибыли колонны автомобилей.

Участники держат грузинские флаги, плакаты с антиправительственными лозунгами и фотографиями политических заключенных — активистов, журналистов и политиков, задержанных после протестов, начавшихся в конце прошлого года. Время от времени толпа скандирует "революция".

Организатором акции выступает оперный певец Паата Бурчуладзе, основатель платформы "Проспект Руставели". Он объявил, что со сцены зачитают декларацию, которую участники митинга должны поддержать, подтвердив отказ признавать легитимность правительства партии "Грузинская мечта".

К протесту присоединились восемь оппозиционных партий, которые бойкотируют выборы, называя их "фарсом" и "российской спецоперацией" по легитимизации "Грузинской мечты".

Полиция усилила меры безопасности: во дворе парламента расположили спецназ, на площади Свободы заметили эвакуаторы. Журналисты сообщают о проблемах со связью в районе правительственных зданий. МВД призвало участников не выходить за рамки закона и пообещало применить меры в случае нарушений.

Напомним

Как ранее писал УНН массовые протесты в Грузии продолжаются почти год, несмотря на аресты и штрафы, даже в день местных выборов. Репрессии против активистов, журналистов и правозащитников вызвали сравнение с Россией.

Число международных наблюдателей на выборах в Грузии сократилось в 13 раз - СМИ03.10.25, 19:20 • 3530 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Грузинская мечта
Тбилиси