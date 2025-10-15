Грузия вводит бессрочный запрет на выезд для осужденных за экономические преступления
Парламент Грузии рассматривает поправки, запрещающие осужденным за экономические и имущественные преступления выезжать из страны до полной выплаты компенсации. Механизм станет автоматическим и бессрочным, позволяя пересечение границы только с согласия потерпевшего или возмещения ущерба.
В Грузии осужденным за экономические и имущественные преступления запретят выезжать из страны до полной выплаты компенсации пострадавшей стороне. Соответствующие поправки инициировала правящая партия "Грузинская мечта", передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".
Парламент Грузии рассматривает в ускоренном режиме. Изменения уже поддержал комитет по юридическим вопросам.
Обязанность компенсировать ущерб возлагается на осужденных за грабеж, кражу в крупных размерах, вымогательство, мошенничество, незаконное присвоение ценных документов и имущества, повреждение или уничтожение объектов культурного, исторического и научного значения, военного имущества.
При этом потребовать компенсацию потерпевший может как у самого осужденного, так и через его близких родственников и даже лиц, связанных с ним.
Сейчас срок запрета на выезд из страны составляет до 16 лет. При этом ограничение может задействовать только суд. После принятия поправок механизм станет автоматическим и бессрочным. Осужденному будет разрешено пересекать границу только в двух случаях: с согласия потерпевшего или возмещения ущерба.
Положения о компенсациях появились в законе всего месяц назад. В ГМ прямо говорили, что их инспиратором стал Георгий Бачиашвили – финансист, осужденный за кражу почти 9 тыс. биткоинов у основателя партии власти Бидзины Иванишвили.
