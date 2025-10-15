Грузия вводит бессрочный запрет на выезд для осужденных за экономические преступления

$41.750.14
48.240.10
ukenru
Эксклюзив
18:12 • 9526 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 22881 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 36989 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 30486 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 30292 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 25221 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 19303 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 18047 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 37131 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 37072 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
Популярные новости
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 25673 просмотра
Новый план сдерживания РФ: в Европе готовят совместное перевооружение дронами и ПВО - Bloomberg15 октября, 11:46 • 12712 просмотра
Буданов раскрыл истинные намерения путина относительно гибридной агрессииPhoto14:02 • 3972 просмотра
Оккупанты приговорили защитника Мариуполя к 22 годам заключения: в чем обвиняют бойца "Азова"14:14 • 3326 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15:48 • 8586 просмотра
публикации
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 25726 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 42418 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 37137 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08 • 37078 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 62352 просмотра
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15:48 • 8654 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 62565 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 41447 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 43643 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 50324 просмотра
Грузия вводит бессрочный запрет на выезд для осужденных за экономические преступления

Киев • УНН

 • 1046 просмотра

Парламент Грузии рассматривает поправки, запрещающие осужденным за экономические и имущественные преступления выезжать из страны до полной выплаты компенсации. Механизм станет автоматическим и бессрочным, позволяя пересечение границы только с согласия потерпевшего или возмещения ущерба.

Грузия вводит бессрочный запрет на выезд для осужденных за экономические преступления

В Грузии осужденным за экономические и имущественные преступления запретят выезжать из страны до полной выплаты компенсации пострадавшей стороне. Соответствующие поправки инициировала правящая партия "Грузинская мечта", передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".

Детали

Парламент Грузии рассматривает в ускоренном режиме. Изменения уже поддержал комитет по юридическим вопросам.

Обязанность компенсировать ущерб возлагается на осужденных за грабеж, кражу в крупных размерах, вымогательство, мошенничество, незаконное присвоение ценных документов и имущества, повреждение или уничтожение объектов культурного, исторического и научного значения, военного имущества.

При этом потребовать компенсацию потерпевший может как у самого осужденного, так и через его близких родственников и даже лиц, связанных с ним.

Сейчас срок запрета на выезд из страны составляет до 16 лет. При этом ограничение может задействовать только суд. После принятия поправок механизм станет автоматическим и бессрочным. Осужденному будет разрешено пересекать границу только в двух случаях: с согласия потерпевшего или возмещения ущерба.

Положения о компенсациях появились в законе всего месяц назад. В ГМ прямо говорили, что их инспиратором стал Георгий Бачиашвили – финансист, осужденный за кражу почти 9 тыс. биткоинов у основателя партии власти Бидзины Иванишвили.

Встречу главы ОБСЕ и премьера Грузии отменили: кто передумал и при чем тут митинги15.10.25, 20:10 • 1760 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Грузинская мечта
Бидзина Иванишвили
Грузия