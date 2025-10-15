Грузия вводит бессрочный запрет на выезд для осужденных за экономические преступления

Парламент Грузии рассматривает поправки, запрещающие осужденным за экономические и имущественные преступления выезжать из страны до полной выплаты компенсации. Механизм станет автоматическим и бессрочным, позволяя пересечение границы только с согласия потерпевшего или возмещения ущерба.