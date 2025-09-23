Лидеры партий Дании собрались на срочный брифинг из-за инцидента с дроном в Копенгагене

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Эксклюзив
13:28 • 2510 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 12284 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 11398 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 35779 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 32118 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 32827 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 47502 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 48216 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 44339 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 69491 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.6м/с
44%
751мм
Популярные новости
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 30231 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45 • 26686 просмотра
Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico09:15 • 11742 просмотра
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FTPhoto10:03 • 15755 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 13020 просмотра
публикации
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
12:09 • 12284 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 13199 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45 • 26932 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 30485 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 35778 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Метте Фредериксен
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Эстония
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия12:00 • 4064 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 71936 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 34299 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 49824 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 101303 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Financial Times
Беспилотный летательный аппарат
Facebook
E-6 Mercury

Лидеры партий Дании собрались на срочный брифинг из-за инцидента с дроном в Копенгагене

Киев • УНН

 • 70 просмотра

В Дании лидеров парламентских партий пригласили на конфиденциальный брифинг после ночного инцидента с дроном в аэропорту Копенгагена. К встрече присоединятся руководители полиции и служб безопасности страны.

Лидеры партий Дании собрались на срочный брифинг из-за инцидента с дроном в Копенгагене

В Дании всех лидеров парламентских партий пригласили на конфиденциальный брифинг после ночного инцидента с дроном в аэропорту Копенгагена. К встрече присоединятся также руководители полиции и служб безопасности страны, сообщает датский вещатель TV2, пишет УНН.

Детали

По информации TV2, инцидент произошел вечером и сейчас расследуется службами безопасности. 

Брифинг основан на полетах дронов, которые закрыли воздушное пространство над аэропортом Копенгагена на четыре часа в понедельник вечером

– сообщает TV2.

Детали относительно типа дрона, его местонахождения во время происшествия и возможных последствий для авиасообщения пока не разглашаются из-за конфиденциальности расследования. Участие политических лидеров во встрече подчеркивает серьезность ситуации и потенциальное влияние события на национальную безопасность.

Напомним

Вечером в понедельник, 22 сентября, международный аэропорт Копенгагена в Дании временно приостановил работу из-за замеченных дронов в воздушном пространстве.

23 сентября основные аэропорты Дании и Норвегии – Копенгагена и Осло – возобновили работу после того, как были вынуждены закрыть их в понедельник вечером из-за обнаружения дронов.

Датская полиция заявила 23 сентября, что дроны, из-за которых закрыли главный аэропорт страны днем ранее, вероятно, управлялись "компетентным оператором", который пытался продемонстрировать определенные навыки, но подозреваемые пока не установлены.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен охарактеризовала инцидент как самое серьезное на сегодняшний день нападение на критическую инфраструктуру страны.

Степан Гафтко

Новости Мира
Метте Фредериксен
Осло
Копенгаген
Дания
Норвегия