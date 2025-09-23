Лидеры партий Дании собрались на срочный брифинг из-за инцидента с дроном в Копенгагене
Киев • УНН
В Дании лидеров парламентских партий пригласили на конфиденциальный брифинг после ночного инцидента с дроном в аэропорту Копенгагена. К встрече присоединятся руководители полиции и служб безопасности страны.
Детали
По информации TV2, инцидент произошел вечером и сейчас расследуется службами безопасности.
Брифинг основан на полетах дронов, которые закрыли воздушное пространство над аэропортом Копенгагена на четыре часа в понедельник вечером
Детали относительно типа дрона, его местонахождения во время происшествия и возможных последствий для авиасообщения пока не разглашаются из-за конфиденциальности расследования. Участие политических лидеров во встрече подчеркивает серьезность ситуации и потенциальное влияние события на национальную безопасность.
Напомним
Вечером в понедельник, 22 сентября, международный аэропорт Копенгагена в Дании временно приостановил работу из-за замеченных дронов в воздушном пространстве.
23 сентября основные аэропорты Дании и Норвегии – Копенгагена и Осло – возобновили работу после того, как были вынуждены закрыть их в понедельник вечером из-за обнаружения дронов.
Датская полиция заявила 23 сентября, что дроны, из-за которых закрыли главный аэропорт страны днем ранее, вероятно, управлялись "компетентным оператором", который пытался продемонстрировать определенные навыки, но подозреваемые пока не установлены.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен охарактеризовала инцидент как самое серьезное на сегодняшний день нападение на критическую инфраструктуру страны.