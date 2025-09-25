Дания считает активность беспилотников над аэропортами "гибридной атакой"
Киев • УНН
Министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен заявил, что недавняя активность беспилотников над датскими аэропортами является «гибридной атакой». Это привело к приостановке полетов в аэропорту Ольборга и усилению возможностей страны по обнаружению и сбитию беспилотников.
Недавняя активность беспилотников над рядом датских аэропортов, вероятно, является частью "гибридной атаки", заявил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен, пишет УНН со ссылкой на DW.
Не может быть никаких сомнений, что все указывает на то, что это дело рук профессионала, когда речь идет о такой систематической операции, проведенной практически одновременно в стольких местах. Я бы назвал это гибридной атакой с использованием различных типов беспилотников
Детали
Как отмечает BBC, министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен указал, что нет никаких доказательств того, что россия стоит за вторжением дронов.
Тем временем министр юстиции страны Петер Хуммельгор добавил, что Дания усилит свои возможности по обнаружению и сбитию беспилотников после инцидентов.
По данным полиции, больше беспилотников было замечено в ночь со среды на четверг рядом с аэропортом Ольборга на севере Дании, а также тремя небольшими аэропортами страны.
Это привело к приостановке на несколько часов полетов в аэропорту Ольборга, который также является военной базой.
В Дании закрыли аэропорт из-за появления беспилотников в воздушном пространстве25.09.25, 01:11 • 2390 просмотров
Новая активность беспилотников произошла всего через два дня после аналогичного инцидента возле аэропорта Копенгагена, который, по словам полиции, был осуществлен "компетентным лицом".
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала инцидент в Копенгагене "самой серьезной атакой на критически важную инфраструктуру Дании на сегодняшний день".
Инциденты с дронами в Копенгагене и Осло могут быть связаны - премьер-министр Норвегии23.09.25, 17:55 • 2796 просмотров