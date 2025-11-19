Зеленский прибыл в Турцию: ожидаются встречи с Эрдоганом и спецпосланником Трампа Уиткоффом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию 19 ноября. Его встретил заместитель мэра Анкары Фарук Койлюоглу.
Подробности
"Я поприветствовал Президента Украины Владимира Зеленского и передал приветственные пожелания мэра Анкары Мансура Яваша", - написал Койлюоглу, опубликовав фотографию, где встречает Президента у самолета.
Дополнение
Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в среду, 19 ноября, в Турции для встречи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, чтобы возобновить вовлеченность Соединенных Штатов в дипломатических усилиях по прекращению российского вторжения.
Киев надеется, что Вашингтон сможет подтолкнуть Москву к переговорам, путем в том числе санкций.
Ранее Зеленский заявил, что планирует поехать в Турцию, добавив, что Украина "готовит активизацию переговоров" и имеет "наработанные решения", которые предложит своим партнерам.