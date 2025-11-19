В Турции началась встреча Эрдогана и Зеленского
Киев • УНН
Президент Турции Реджеп Эрдоган принял Президента Украины Владимира Зеленского с официальной церемонией. Зеленский также посетил Аныткабир и возложил венок к мавзолею Ататюрка.
По данным СМИ, Президент Украины Зеленский посетил Аныткабир в рамках своих официальных мероприятий.
Зеленский и его свита прошли мимо Башни Национального пакта и прибыли к мавзолею Великого Лидера Гази Мустафы Кемаля Ататюрка.
Владимир Зеленский возложил венок к мавзолею Ататюрка и почтил память Ататюрка минутой молчания.
