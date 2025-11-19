Ердоган заявив про готовність Туреччини обговорювати з рф пропозиції щодо миру в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара відкрита до обговорення з росією пропозицій, які можуть допомогти встановити справедливий мир в Україні. Про це Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

Ердоган наголосив, що його країна й надалі підтримує зусилля, спрямовані на припинення війни. За його словами, Туреччина готова розглядати ініціативи, які можуть сприяти досягненню справедливого та стійкого миру.

Туреччина завжди готова обговорювати з рф пропозиції, які відкриють шлях до справедливого миру в Україні - сказав Ердоган.

Ердоган підтвердив, що Туреччина й надалі відіграватиме активну роль у пошуку рішень, які можуть допомогти завершити війну та забезпечити мир в Україні.

Нагадаємо

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прийняв Президента України Володимира Зеленського з офіційною церемонією. Зеленський також відвідав Аниткабір та поклав вінок до мавзолею Ататюрка.