Сокращение ВСУ, отказ от Донбасса: журналист раскрыл детали мирного плана США для Украины
Киев • УНН
США продвигают план прекращения войны, который предусматривает сокращение Вооруженных сил Украины и отказ от Донбасса. Об этом сообщает журналист FT Кристофер Миллер, передает УНН.
"Могу подтвердить поспешное предложение США и России, которое продвигают украинцам через Дмитриева-Виткоффа к Умерову. Это означало бы капитуляцию Украины, а знакомые мне люди говорят, что это просто максималистские требования Кремля", - сообщил Миллер.
По его словам, план, среди прочего, предусматривает сокращение ВСУ вдвое, отказ от определенного оружия и отказ от Донбасса.
"Зеленский недоволен", - добавил Миллер.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры в Турции в среду и встретится с представителями армии США в Киеве в четверг в рамках новой кампании по возобновлению мирных переговоров с Россией, при этом Киев получил "сигналы" относительно плана США по прекращению войны.
