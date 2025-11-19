$42.090.03
Скорочення ЗСУ, відмова від Донбасу: журналіст розкрив деталі мирного плану США для України

Київ • УНН

 • 1788 перегляди

США просувають план припинення війни, що передбачає скорочення ЗСУ вдвічі, відмову від певної зброї та Донбасу. Журналіст FT Крістофер Міллер повідомляє про незадоволення Зеленського цією пропозицією.

Скорочення ЗСУ, відмова від Донбасу: журналіст розкрив деталі мирного плану США для України

США просувають план припинення війни, який передбачає скорочення Збройних сил України, та відмову від Донбасу. Про це повідомляє журналіст FT Крістофер Міллер, передає УНН.

"Можу підтвердити поспішну пропозицію США та росії, яку просувають українцям через дмитрієва-Віткоффа до Умєрова. Це означало б капітуляцію України, а знайомі мені люди кажуть, що це просто максималістські вимоги кремля", - повідомив Міллер.

За його словами, план, серед іншого, передбачає скорочення ЗСУ вдвічі, відмову від певної зброї та відмову від Донбасу. 

"Зеленський незадоволений", - додав Міллер. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський проведе переговори у Туреччині у середу та зустрінеться з представниками армії США у Києві у четвер у межах нової кампанії щодо відновлення мирних переговорів з росією, при цьому Київ отримав "сигнали" щодо плану США стосовно припинення війни. 

Павло Башинський

Політика
Війна в Україні
Рустем Умєров
Financial Times
Збройні сили України
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
